Peugeot e-2008 Allure Pack in promo a 149 euro al mese

Peugeot ha deciso di rinnovare fino al 30 settembre 2021 la promozione che riguarda il Peugeot e-2008 100% elettrico in allestimento Allure Pack. In particolare, il finanziamento I-Move Avantage Elettrici prevede una durata contrattuale pari a 36 mesi e la possibilità di percorrere fino a 30.000 km pagando un canone mensile di 149 euro.

Il prezzo di listino di 39.750 euro è in promo a 28.650 euro (inclusi Iva, messa su strada e sei mesi di ricariche pubbliche illimitate sul veicolo acquistato e nel rispetto delle condizioni di utilizzo). IPT e imposta di bollo su conformità sono invece escluse. Il prezzo promozionale include il contributo statale pari a 6000 euro vincolato alla rottamazione di un veicolo di categoria M1 che rispetta i requisiti previsti dalla legge di bilancio 2019 e successive integrazioni e aggiornamenti.

Peugeot e-2008: scopriamo tutti i dettagli sul finanziamento I-Move Avantage Elettrici

In particolare, I-Move Avantage Elettrici prevede 35 rate mensili da 149 euro, un anticipo di 7496 euro e una rata finale (valore futuro garantito) di 19.752 euro. L’imposta sostitutiva sul contratto è di 53,76 euro, le spese di incasso mensili di 3,50 euro mentre le spese di gestione pratica di 350 euro.

L’importo totale del credito è di 21.154 euro con interessi di 2782 euro mentre l’importo totale dovuto è di 24.466 euro con TAN al 4,5% e TAEG al 5,55%. La rata mensile comprende il servizio facoltativo Efficiency con due anni di garanzia contrattuale più un anno di estensione con limite a 30.000 km e manutenzione ordinaria programmata a 36 mesi/30.000 km al costo mensile di 15,40 euro.

Il Peugeot e-2008 Allure Pack nasconde sotto il cofano un motore elettrico con potenza di 136 CV e 260 nm di coppia massima, abbinato alla trazione anteriore. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 8,5 secondi mentre la velocità massima è di 150 km/h. La batteria da 50 kWh assicura un’autonomia massima di 331 km nel ciclo WLTP con una singola ricarica. Usando un caricatore rapido da 100 kW, la batteria impiega solo 30 minuti per ricaricarsi fino all’80%.

Ecco cosa offre di serie l’allestimento Allure Pack

L’allestimento Allure Pack propone di serie diverse caratteristiche molto interessanti, fra cui sensori di parcheggio posteriori, servosterzo, sistema Visiopark con retrocamera a 180°, accensione automatica dei fari, barre al tetto, cerchi in lega Salamanca bitono da 17”, regolatore/limitatore di velocità, fari posteriori con firma a LED a tre artigli, griglia frontale con dettagli cromati, proiettori anteriori a LED con DRL sempre a LED, tergicristallo automatico, tergilunotto, vetri posteriori e lunotto oscurati, calotte degli specchietti retrovisori esterni in nero lucido, caricatore OBC monofase da 7,4 kW, tre modalità di guida (Normal, Eco e Sport), interni in tessuto, quadro strumenti con display a colori da 3,5”, sedile del conducente con regolazione in altezza, specchietto retrovisore interno elettrocromico, sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici e specchietti retrovisori esterni ripiegabili e regolabili elettricamente e con funzione di riscaldamento e indicatori di direzione integrati.

Non mancano volante in pelle con comandi integrati e regolazione in altezza e profondità, poggiatesta posteriori, Active Safety Break, Driver Attention Alert, frenata automatica di emergenza, ABS + AFU, cinture di sicurezza con pretensionatori, sistema Keyless Start, riconoscimento esteso dei cartelli stradali, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, controllo elettronico della trazione e della stabilità, sistema di assistenza alla partenza in salita, freno di stazionamento elettrico, sistema ISOFIX per i sedili posteriori, rilevamento del limite di velocità, chiusura centralizzata con telecomando, display head-up da 10” e sistema di infotainment con schermo touch da 7”, porta USB, Bluetooth, radio DAB, supporto Apple CarPlay e Android Auto e impianto audio con sei altoparlanti.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI