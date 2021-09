Peugeot e-208: in Brasile sarà venduta solo a San Paolo e Rio de Janeiro

Peugeot ha recentemente confermato che il debutto ufficiale della Peugeot e-208 100% elettrica nel mercato sudamericano avverrà il 28 settembre. Tuttavia, la compatta a zero emissioni sarà inizialmente venduta solo nelle città di Rio de Janeiro e San Paolo. In futuro, dovrebbero essere incluse altre città.

Mentre la versione con motore endotermico viene prodotta e importata in Brasile dall’Argentina, la e-208 verrà importata direttamente dalla Francia. Esternamente, la versione elettrica si differenzia da quella a benzina per le modanature nere sui parafanghi, i cerchi da 17” dal design esclusivo e le sospensioni leggermente più basse.

Peugeot e-208: il debutto ufficiale in Brasile è previsto il 28 settembre

In aggiunta, abbiamo fari posteriori a LED, calandra diversa e loghi con sfondo blu. Internamente, la Peugeot e-208 propone sedili anteriori con lati più grandi, schienale del sedile posteriore sdoppiabile, quadro strumenti completamente digitale, due porte USB per i passeggeri posteriori e sistema di infotainment con schermo touch da 10”.

Sotto il cofano, la 208 elettrica monta un motore sincrono a magneti permanenti capace di sviluppare una potenza di 136 CV (100 kW) e 260 Nm di coppia massima con rotazioni fino a 14.000 g/min. Lo stesso propulsore elettrico viene utilizzato in altri modelli di ex PSA.

Secondo quanto affermato da Stellantis, la e-208 impiega 8,1 secondi per scattare da 0 a 100 km/h. La batteria da 50 kWh assicura un’autonomia massima di 340 km nel ciclo WLTP e con una sola ricarica. Quest’ultima avviene in 4 ore e 30 minuti dallo 0% all’80% usando un caricatore rapido.

Alla base della Peugeot e-208 c’è la piattaforma CMP. Ciò ha permesso anche alle dimensioni complessive di restare invariate rispetto a quelle del modello con motore a combustione interna. Ciò significa che la compatta a zero emissioni è lunga ancora 4,05 metri, larga 1,96 metri, alta 1,45 metri e con un passo di 2,53 metri. Il vano bagagli propone una capacità di 265 litri mentre l’altezza da terra è di 13 cm.

