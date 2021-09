Peugeot 1008 sarà basato sulla nuova Citroën C3

Nel 2025, Peugeot lancerà sul mercato un nuovo SUV compatto per il mercato globale. Progettato per sostituire il 2008 in Brasile ed essere il modello entry-level della casa automobilistica francese in diversi mercati, l’inedito Peugeot 1008 deriverà direttamente dalla nuova Citroën C3.

Questo veicolo fa parte del progetto Smart Car della parte PSA di Stellantis. Parliamo di modelli progettati appositamente per i mercati emergenti (come quello brasiliano) prendendo come base di partenza la nuova generazione della C3.

Peugeot 1008: in Brasile prenderà il posto del vecchio 2008

Oltre a questo, il progetto porterà alla nascita anche di una berlina compatta che probabilmente sarà venduta sotto il marchio Citroën. Internamente, il presunto nuovo 1008 è conosciuto con il nome in codice Project P44, secondo un noto sito Web francese.

Proprio come la nuova Citroën C3, verrà utilizzata la piattaforma CMP in versione semplificata e la produzione dovrebbe avvenire nello stabilimento di Porto Real, a Rio de Janeiro. L’idea è quella di sostituire la già longeva prima generazione del 2008 con un veicolo più moderno. Pertanto, la casa del Leone vuole che abbia dimensioni simili all’attuale SUV compatto.

La versione brasiliana del Peugeot 2008 è lunga 4,16 metri, larga 1,73 metri e alta 1,58 metri. La seconda generazione della variante europea, invece, è lunga 4,30 metri, larga 1,77 metri e alta 1,53 metri. Il nuovo Peugeot 1008 dovrebbe essere lungo all’incirca 4,15 metri, quindi molto simile al cugino Fiat Pulse.

Come quest’ultimo e la nuova Citroën C3, dovrebbe avere sotto il cofano il motore turbo benzina GSE a tre cilindri da 1 litro. Al momento del lancio, il propulsore aspirato da 1.6 litri di PSA sarà fuori produzione. È probabile che in futuro possa arrivare anche il Firefly da 1.3 litri da 109 CV.

Il debutto del SUV compatto è atteso anche in Europa dove sarebbe però venduto solo in versione completamente elettrica. In questo modo, è destinato a diventare il modello più economico di Peugeot con propulsione elettrica. Sotto il cofano possiamo aspettarci un motore elettrico con potenza di 136 CV (100 kW) e 260 Nm usato ampiamente da PSA.

