I clienti di Jeep Commander dovranno aspettare a lungo il SUV

La nuova Jeep Commander sembra essere molto apprezzata dai brasiliani. Tanto che, oltre ad aver stabilito un record di prenotazioni in fase di prevendita (che dura fino a ottobre), il nuovo SUV del brand americano di Stellantis impiegherà un po’ di tempo per essere consegnato ai più ritardatari al momento della prenotazione. Abbiamo avuto accesso alla nuova tabella delle previsioni di consegna del Commander per coloro che intendono effettuare la prenotazione ora e, a seconda della configurazione, la consegna avverrà solo a marzo del prossimo anno.

Lunghi tempi di attesa per i clienti che intendono acquistare Jeep Commander

La versione di Jeep Commander che può raggiungere per prima le case dei clienti è la Limited con motore diesel o addirittura flex engine, e anche questa opzione ha un periodo di consegna fino al 31 gennaio 2022. Per quanto riguarda la configurazione Overland sul motore flex, Jeep promette la consegna entro il 28 febbraio del prossimo anno. Mentre Overland Diesel potrebbe richiedere fino al 31 marzo 2022 per diventare disponibile. Insomma tempi lunghi dovuti al successo di vendite che il modello sta avendo in Brasile dove nel giro di pochi giorni sono state prenotate migliaia di unità come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi.

Grazie a questo modello il marchio americano del gruppo Stellantis spera di incrementare ulteriormente le sue vendite nel paese dove gli altri due SUV presenti, Jeep Renegade e Compass, fino a questo momento stanno registrando risultati particolarmente lusinghieri in termini di vendita. Anche la nuova Jeep Commander, nonostante sia un SUV di categoria superiore, sembra poter ricevere lo stesso trattamento all’interno del mercato auto del Brasile.

