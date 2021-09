Jeep Grand Cherokee L: Mopar presenta gli accessori per il nuovo SUV

Mopar ha annunciato nelle scorse ore i suoi nuovi accessori testati in fabbrica e di qualità per la Jeep Grand Cherokee L a sette posti.

Mark Bosanac, vicepresidente Service, Parts & Customer Care di Mopar Nord America, ha detto: “La nuovissima Jeep Grand Cherokee L rappresenta una grande opportunità di personalizzazione. In tutta la gamma della Grand Cherokee L offriamo 75 accessori testati in fabbrica e di qualità”.

Jeep Grand Cherokee L kit tenda

Jeep Grand Cherokee L: ecco la nuova linea di accessori Mopar per il SUV a tre file

Jim Morrison, vicepresidente di Jeep Nord America, ha invece dichiarato: “Jeep continua a infrangere le aspettative del segmento dei SUV full size con la Jeep Grand Cherokee L 2021. Ora con una terza fila di sedili per la prima volta, la più recente iterazione del SUV più premiato di sempre è stata progettata per offrire una combinazione senza pari di capacità 4×4 ancora più leggendarie, raffinatezza su strada superiore, stile premium e artigianato all’interno e fuori”.

Partiamo dai nuovi cerchi dal costo di 550 dollari (467 euro) ciascuno, sviluppati da Mopar con un design a cinque razze, coprimozzo Jeep abbinato, colorazione Granite Crystal e dimensioni da 21”. Disponibili anche le nuove pedane laterali dal costo di 750 dollari (637 euro) progettate per adattarsi al design della nuova Grand Cherokee L. Sono realizzate in acciaio zincato nero con rivestimento in acciaio inossidabile e cromatura. Le pedane si fissano con tre staffe di montaggio su ciascun lato, senza bisogno di forare.

Sul tetto è possibile aggiungere l’apposito box da 350 dollari (297 euro) che fornisce una capacità di archiviazione extra, ideale per affrontare al meglio il weekend. Il box nella versione Canyon è lungo 111 cm, largo 99 cm e alto 16,51 cm e presenta il logo Jeep. Il suo design a basso profilo con deflettore d’aria integrato aiuta il flusso d’aria in modo efficiente sul carico. La capacità di carico massima è di 68 kg. È necessario avere le barre al tetto Mopar per poter installare il box.

Queste ultime sono disponibili al prezzo di 300 dollari (254 euro) e permettono di fissare tutti i portapacchi proposti da Mopar. È possibile anche aggiungere una rete che permette di mantenere il contenuto saldamente in posizione tramite 14 ganci in plastica. Propone anche un portapacchi per sport acquatici il quale consente di trasportare senza problemi un kajak, una tavola da surf o una tavola a vela.

Sempre per la Jeep Grand Cherokee L 2021, non manca un portabiciclette verticale dal costo di 200 dollari (169 euro) che permette di trasportare una bicicletta direttamente sul tetto. Disponibili anche kit tenda, paraspruzzi, tappetini all-season, sistema di infotainment per i sedili posteriori, cuccia per animali domestici e altro ancora.



























