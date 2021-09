Jeep Compass è leader in Brasile nei primi 15 giorni di settembre

La prima metà di settembre in Brasile si chiude positivamente per la Jeep Compass che è riuscita a posizionarsi al primo posto, superando di poco la Hyundai HB20 con 2955 unità vendute contro 2920. Il podio si chiude con il Volkswagen T-Cross in terza posizione con 2798 esemplari immatricolati.

La quarta e la quinta posizione sono occupate da due veicoli di Stellantis: Fiat Mobi con 2315 unità e Jeep Renegade con 1996. Altre due auto della casa automobilistica torinese le troviamo al 14° e al 17° posto. Stiamo parlando della Fiat Argo e della Cronos.

Fiat Mobi

Jeep Compass: quasi 3000 unità vendute nelle prime due settimane di settembre

La prima è riuscita a piazzarsi dopo la Toyota Corolla (1416) e prima della Nissan Kicks (1288) con 1289 unità vendute. La seconda, invece, si trova fra la Toyota Corolla Cross (1287) e la Renault Kwid (944) con 1027 esemplari immatricolati.

Considerando le ultime prestazioni raggiunte fino ad ora nel mercato brasiliano dalla Fiat Argo, sembra aver perso forza in questa prima quindicina di settembre. Ciò viene testimoniato anche dalla Chevrolet Onix che torna a guadagnare terreno. Chiudono la top 20 la Volkswagen Fox con 933 e la Hyundai HB20S con 891.

Fiat Argo

Passando alla top 20 dei veicoli commerciali leggeri più venduti dall’1 al 15 settembre, come sempre abbiamo il duo di Fiat: il nuovo Strada al primo posto e il fratello maggiore Toro al secondo. Il primo ha collezionato 3137 unità mentre il secondo 2715. Ben distanziato il Toyota Hilux in terza posizione con 1773.

Al quarto posto, dopo Chevrolet S10 (1702), troviamo il Fiat Fiorino con 1220 unità vendute. Questo è seguito da Volkswagen Saveiro (720), Ford Ranger (665), Mitsubishi L200 (660), Nissan Frontier (500 euro) e Volkswagen Amarok (304).

Bene anche il Peugeot Expert presente al 15º posto con 123 unità vendute, il Fiat Ducato in 17ª posizione con 109, il Citroën Jumpy un gradino sotto con 106 e il Ram 2500 in 19ª posizione con 72. Chiude la top 20 della prima quindicina di settembre in Brasile l’Iveco Daily 35-150 con 65 esemplari immatricolati.

Ram 2500

