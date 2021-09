Fiat Pulse Impetus: avvistata la variante più sportiva

Fiat si prepara in Brasile al lancio ufficiale del nuovo Fiat Pulse, l’inedito SUV compatto che condivide diversi componenti con altri modelli del marchio come Fiat Argo e Cronos, tra gli altri. Mentre si aspetta il debutto ufficiale, nei giorni scorsi è apparsa in Brasile una configurazione sportiva che andrà ad aggiungersi alla gamma del SUV compatto della principale casa automobilistica italiana denominata Impetus, secondo le immagini pubblicate da Quatro Rodas.

Apparentemente, sarebbe una versione “sportiva” del nuovo modello di Fiat. A quanto pare, la variante top di gamma del nuovo modello Fiat non sarà come nessuna delle altre rivelate in precedenza, dal momento che l’Impetus diventerebbe la configurazione più “completa” in assoluto della gamma.

La parte che ha attirato maggiormente l’attenzione è stata la zona posteriore, non solo per l’estetica di questa versione, ma anche per la scritta “Turbo 200” situato sul cofano del bagagliaio. Questo sebbene sia noto che il marchio lancerà insieme al nuovo Fiat Pulse, il motore 1.0 turbo (tra 120 e 130 CV) che farà parte di diversi modelli Stellantis, la coppia sarà di 20,4 kgm o 200 Nm. A sua volta, la trasmissione sarà automatica CVT.

Al di là del design particolare di questa variante, è probabile che il prossimo anno il motore 1.3 turbo da 180 CV verrà lanciato anche in questa versione di Fiat Pulse o addirittura in una ancora più radicale (Volkswagen avrebbe rifiutato una versione più potente nel caso della Nivus) anche se al momento sono voci. Vedremo dunque nei prossimi giorni quali altre novità trapeleranno a proposito di questo atteso modello della principale casa automobilistica italiana e sulle sue varianti.

Ti potrebbe interessare: Fiat Argo non è più l’auto più venduta del 2021 in Brasile

In Brasile avvistata la versione più sportiva e completa dell’intera gamma di Fiat Pulse che si chiamerà Impetus

Ti potrebbe interessare: Fiat Toro Volcano: debuttano due pacchetti in edizione speciale

Ti potrebbe interessare: Fiat e Jeep premiate per la migliore soddisfazione del cliente

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI