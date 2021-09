Fiat Toro Volcano: debuttano due pacchetti in edizione speciale

Fiat propone in Brasile il Fiat Toro Volcano con motore turbo benzina T270 a un prezzo di partenza di 153.990 R$ (24.866 euro). Parliamo di circa 40.000 R$ (6459 euro) in meno rispetto alle versioni Range e Ultra che, oltre ad offrire un propulsore turbodiesel come alternativa, vantano anche un look esclusivo.

Nelle scorse ore, però, la casa automobilistica torinese ha presentato due interessanti pacchetti chiamati Black Edition e Chrome Edition che aggiungono le caratteristiche estetiche degli allestimenti più costosi al Toro Volcano a benzina per soli 2990 R$ (482 euro).

Fiat Toro Volcano Black Edition

Fiat Toro Volcano: in Brasile debuttano le Black e Chrome Edition

Il pacchetto Black Edition è caratterizzato da griglia frontale Ultra, cerchi Volcano R18 verniciati di nero, logo Fiat oscurato sia anteriormente che posteriormente, maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria, portapacchi nero, cornici dei finestrini e delle portiere nere e paraurti neri. Il pacchetto Chrome Edition, invece, introduce il frontale della versione Range e le varie caratteristiche cromate anziché nere.

Tra le principali dotazioni di serie offerti dal Toro Volcano T270 a benzina abbiamo sistema di infotainment con display touch da 8.4 pollici, palette al volante, retrocamera, volante in pelle, climatizzatore digitale bizona, bracciolo anteriore, fari full LED, fari fendinebbia, barre al tetto e maniglie delle portiere e calotte degli specchietti retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria.

Fiat Toro Volcano Chrome Edition

Non mancano sensori di parcheggio anteriori, navigatore, caricatore wireless per smartphone compatibili, airbag per le ginocchia, cerchi in lega da 18”, sedili in pelle, kit High tech, specchietto retrovisore interno con inclinazione verso il basso, bracciolo posteriore, vano portaoggetti sul sedile passeggero, sistema Keyless Enter-N’Go, sedili con regolazione elettrica e maniglie e pannelli delle portiere cromati.

Ricordiamo che il Fiat Toro Volcano viene fornito con il motore turbo benzina T270 da 1.3 litri in grado di sviluppare una potenza di 185 CV a 5750 g/min con alimentazione a etanolo e 180 CV sempre a 5750 g/min con alimentazione a benzina. Accanto troviamo un cambio automatico a 6 rapporti.









Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI