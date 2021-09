Nuove Fiat 500X e Jeep Renegade: dove saranno prodotte?

In attesa di conoscere il piano industriale di Stellantis per i suoi marchi nei prossimi anni le indiscrezioni sui futuri modelli e sulle novità relative ai vari brand si moltiplicano. Da diversi mesi a questa parte ad esempio gira una voce secondo cui le prossime generazioni di Fiat 500X e Jeep Renegade non saranno più prodotte in Italia come avvenuto fino ad ora. Le due auto infatti vengono costruite attualmente presso lo stabilimento Stellantis di Melfi.

Nella fabbrica di Melfi infatti si dice che in futuro saranno realizzati 4 modelli elettrici di segmento C che usciranno tutti dalla stessa super linea che prenderà il posto delle attuali 2 linee in cui vengono prodotte le auto nella fabbrica attualmente. Quanto al destino di Fiat 500X e Jeep Renegade permangono grossi interrogativi. Per quanto riguarda la prima si dice anche che non avrà una erede diretta in quanto la vettura sarà sostituita dal B-SUV prodotto in Polonia mentre la Fiat 500X si allungherà cambiando di segmento e forse modificando anche il suo nome.

Quanto invece alla Jeep Renegade, la seconda generazione si farà ma anche in questo caso sono possibili modifiche radicali per rendere la proposta non troppo simile al B-SUV che la casa americana lancerà nel 2023. Sia per l’erede di Fiat 500X che per quella di Jeep Renegade si vocifera che la produzione sarà spostata all’estero, forse nell’est europeo. In particolare si parla di Polonia e Serbia.

Vedremo dunque se nei prossimi mesi arriveranno aggiornamenti importanti a proposito del futuro di questi due popolari SUV, tra i più venduti nel loro segmento in Italia e anche in Europa.

Ti potrebbe interessare: Fiat e Abarth: ecco cosa accadrà nei prossimi anni ai due marchi

Jeep Renegade e Fiat 500X: ancora incertezze sul loro futuro, continueranno ad essere prodotte in Italia?

Ti potrebbe interessare: Volkswagen vs Fiat: nei prossimi anni la lotta si sposta agli EV

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI