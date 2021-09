Fiat e Abarth: ecco cosa accadrà nei prossimi anni

Grandi interrogativi continuano a sussistere per quello che concerne il futuro dei marchi Fiat e Abarth. In attesa di conoscere il piano industriale ufficiale del gruppo Stellantis, le indiscrezioni su questi due marchi si moltiplicano. Secondo i soliti bene informati Fiat subirà diversi cambiamenti alla sua gamma a partire dai prossimi anni. In particolare si dice che sarà il 2024 l’anno chiave di queste trasformazioni con l’arrivo di ben 4 nuovi modelli elettrici.

Uno di questi 4 nuovi modelli elettrici dovrebbe essere la nuova Fiat Panda che subirà un cambiamento radicale rispetto alla versione attuale cambiando di segmento, aumentando di dimensioni e convertendosi completamente all’elettrico. Sempre quell’anno dovrebbe arrivare un B-SUV la cui produzione inizierà nel 2023 e che conosceremo probabilmente già entro la fine di quell’anno. Il suo debutto sul mercato è atteso però per il 2024.

Per quanto riguarda le altre due nuove auto elettriche che Fiat ha in cantiere per il 2024, al momento non si sa molto. Si presume però che almeno un altro sarà un SUV mentre il quarto modello potrebbe essere la famosa erede di Fiat Punto di cui si parla ormai da molto tempo. Per avere la certezza però dobbiamo aspettare il nuovo piano di Stellantis che arriverà nel corso dei prossimi mesi. Ricordiamo però che Fiat sarà completamente elettrica entro il 2030.

Quanto Abarth invece come sappiamo anche la casa automobilistica dello scorpione nei prossimi anni elettrificherà la sua gamma. Le sue auto comunque continueranno ad essere riconoscibili per le appendici aerodinamiche e per le elevate prestazioni fornite. Il primo modello completamente elettrico ad arrivare nel corso del 2024 sarà la nuova Abarth 595.

Ecco quali sono le principali novità che nei prossimi anni caratterizzeranno le gamme dei marchi Fiat e Abarth

