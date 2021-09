Volkswagen vs Fiat: nei prossimi anni la lotta si sposta agli EV

Durante il Motor Show di Monaco (IAA Mobility 2021), Volkswagen ha sorpreso tutti presentando ID.Life, il concept di un futuro compatto della famiglia ID che porterà al debutto di un’auto elettrica sviluppata per il segmento dei modelli urbani più abbordabili. L’auto ha un aspetto diverso rispetto all’ID.3 e all’ID.4, oltre a caratteristiche distinte. A guardarla non si può fare a meno di pensare alla Fiat Centoventi, concept che il brand italiano ha presentato al salone dell’auto di Ginevra nel 2019 e che, come ID.Life, vuole mettere a disposizione di tutti, o quasi, la mobilità a zero emissioni.

Le due auto elettriche di Volkswagen e Fiat in futuro dovrebbero avere prezzi di partenza molto simili. Dunque è facile ipotizzare che le due case automobilistiche si sfideranno sul mercato con questi due modelli in futuro. Inoltre con il passare degli anni è probabile che la lotta tra le due case automobilistiche si possa ampliare comprendendo ulteriori modelli elettrici.

Per quanto riguarda le batterie, entrambi i modelli di Fiat e Volkswagen avranno batterie modulari, con la possibilità di scegliere accumulatori di diverse dimensioni per meglio soddisfare le diverse esigenze. Il veicolo tedesco probabilmente adotterà le stesse batterie già viste nella ID.3, 45 kWh o 58 kWh, ma nel concept propone un accumulatore da 57 kWh che promette 400 km di autonomia, mentre la Fiat Centoventi potrebbe puntare su una soluzione per singoli moduli che permetterà di modificare la capacità totale in modo più accurato. Se l’ID.Life ha un’autonomia di 400 km, la Centoventi dovrebbe variare tra 150 km e 500 in base a quanti moduli verranno montati.

Per la Fiat Centoventi si dice che questo concept ispirerà la prossima generazione di Fiat Panda che secondo indiscrezioni potrebbe essere svelata nel corso del 2023 per poi arrivare sul mercato nel 2024. Vedremo dunque a proposito di questo modello quali novità e aggiornamenti arriveranno nel corso dei prossimi mesi.

Le versioni di produzione di Fiat Centoventi e Volkswagen ID.Life saranno dirette concorrenti nel segmento degli EV economici

