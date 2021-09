Nuova Fiat Panda: segnatevi questa data

Si parla tanto della nuova Fiat Panda. Questo perché si tratta di uno dei modelli di auto più popolari in assoluto nel nostro paese ma anche perché c’è attesa di sapere come sarà la nuova generazione dato che è stato rivelato da tempo che la futura Panda sarà una vettura completamente diversa dal modello attuale. Essa infatti cambierà di segmento passando dal segmento A al segmento B del mercato e aumentando di dimensioni.

La nuova Fiat Panda dovrebbe ispirarsi nel design alla celebre concept Fiat Centoventi che la principale casa automobilistica italiana ha mostrato in una celeberrima edizione del Salone dell’auto di Ginevra di alcuni anni fa ricevendo non pochi apprezzamenti. Di questo futuro modello di Fiat si dice che avrà l’arduo compito di rendere le auto elettriche accessibili a tutti. Infatti il modello arriverà sul mercato fin dall’inizio in versione completamente elettrica.

Per quanto riguarda l’arrivo sul mercato della nuova Fiat Panda, si parla con insistenza dell’inizio del 2024. Tuttavia è possibile che la versione concept car di questa vettura possa venire svelata in anteprima con un certo anticipo. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal web tra la fine del 2022 e gli inizi del 2023 Fiat potrebbe mostrare il prototipo di questo futuro modello destinato a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori quando finalmente arriverà.

Vedremo dunque nei prossimi mesi quali altre novità arriveranno a proposito della nuova Fiat Panda e se finalmente avremo notizie più precise su quelle che saranno le sue caratteristiche e sui tempi di presentazione e arrivo sul mercato.

