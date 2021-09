Fiat richiama più di 250 mila auto per problemi all’airbag

Il gruppo Stellantis nei giorni scorsi ha fatto un annuncio importante in Brasile. L’azienda guidata dal numero uno Carlos Tavares infatti, attraverso un comunicato rilasciato in quel paese, ha annunciato un richiamo per i modelli Fiat Uno, Palio, Grand Siena, Dobló, Dobló Cargo e Fiorino. Il bando coinvolge un totale di 251.880 unità, tutto l’anno/modello 2014 o 2015. Il motivo di questo provvedimento è da ravvisare in alcuni problemi agli airbag di tali auto.

Richiamo per oltre 350 mila auto di Fiat in Brasile

Questo richiamo fa parte del mega-richiamo globale di airbag dal fornitore Takata che in passato ha interessato le vetture di numerose case automobilistiche in tutto il mondo. Secondo la nota del gruppo Stellantis, esiste una possibilità di degrado dell’attivazione dell’airbag a causa dell’esposizione del veicolo a temperature elevate e umidità assoluta. In caso di urto che provochi l’attivazione degli airbag, potrebbe verificarsi uno scoppio incontrollato del deflagratore, provocando la dispersione di frammenti metallici.

La riparazione consiste nell’analisi e sostituzione dei moduli airbag lato guidatore e/o passeggero. Il tempo di riparazione stimato è di 2 ore. La conferma della fascia oraria interessata e il richiamo possono essere effettuati tramite WhatsApp (31) 2123 6000, 0800 707 1000 telefonicamente o tramite il sito www.fiat.com.br.

Nello specifico, questo richiamo riguarda oltre 91 mila unità di Fiat Uno, oltre 66 mila di Palio, oltre 60 mila unità di Grand Siena, 11.531 Doblò, 2.958 Doblò Cargo, 19.346 Fiorino. Questo richiamo dunque non dovrebbe riguardare auto vendute nel nostro continente. Vi aggiorneremo naturalmente nel caso in cui dovessero arrivare ulteriori novità a proposito di questo richiamo che riguarda modelli Fiat venduti in Brasile.

Ti potrebbe interessare: Fiat Tipo: la popolare vettura della principale casa italiana viene messa in vendita nel nostro paese a 11.900 euro anziché 18.750 per tutto settembre

Il gruppo Stellantis ha annunciato un richiamo per i modelli Fiat Uno, Palio, Grand Siena, Dobló, Dobló Cargo e Fiorino in Brasile

Ti potrebbe interessare: Fiat Toro: la versione SUV del famoso pick up della casa italiana avrà solo un turbo benzina da 2 litri

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI