Alfa Romeo Tonale: ufficiale la presentazione a febbraio 2022

Nelle scorse ore è stato confermato ufficialmente che Alfa Romeo Tonale nella sua versione di produzione sarà ufficialmente presentato in occasione del Salone dell’auto di Ginevra 2021, evento che quest’anno si terrà nel mese di febbraio. Esattamente il SUV di segmento C della casa automobilistica milanese dovrebbe venire rivelato il 17 febbraio, primo giorno di presentazione alla stampa delle novità che le varie case automobilistiche porteranno in quella kermesse.

Inoltre sembra probabile che prima di quella data, forse prima della fine del 2021, possano venire rivelate le prime foto ufficiali di Alfa Romeo Tonale nella sua versione definitiva. Il SUV nel frattempo continua i test di sviluppo in strada in versione prototipo camuffato. Ieri vi abbiamo mostrato nuove immagini spia provenienti da Catania, ma avvistamenti dei muletti di questo modello arrivano da ogni parte d’italia.

Ricordiamo che nei prossimi mesi partirà la produzione di Alfa Romeo Tonale presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano in Campania. Le vendite si apriranno a partire dal prossimo mese di giugno quando il modello finalmente farà il suo debutto in concessionaria.

Tonale, almeno per qualche anno, prenderà il posto di Giulietta come entry level nella gamma della casa automobilistica del Biscione, in attesa che arrivi il futuro B-SUV che sarà prodotto in Polonia e la cui commercializzazione dovrebbe avere inizio nei primi mesi del 2024. Vedremo dunque nelle prossime settimane quali altre novità e aggiornamenti arriveranno a proposito di questo atteso modello di Alfa Romeo grazie al quale in breve tempo le vendite del Biscione dovrebbero subire un notevole incremento in special modo nel nostro continente.

Ti potrebbe interessare: Nuova Alfa Romeo Giulietta: ecco chi produrrà le batterie della versione elettrica della futura generazione

Il 17 febbraio del 2022 in occasione del Saone di Ginevra dovrebbe venire finalmente presentato il SUV di segmento C Alfa Romeo Tonale

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio sfida X3 M, GLC 63 S e F-Pace SVR

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI