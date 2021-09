Nuova Alfa Romeo Giulietta: ecco chi produrrà le sue batterie

Nei prossimi anni la gamma di Alfa Romeo sarà rivoluzionata. Tanti nuovi modelli dovrebbero arrivare ad arricchire la casa automobilistica del Biscione. Tra le tante vetture di cui si parla, si vocifera con insistenza anche di una nuova Alfa Romeo Giulietta. Su questo ritorno per il momento manca ancora l’ufficialità che arriverà quando finalmente Jean-Philippe Imparato svelerà il nuovo piano di rilancio dello storico marchio milanese, presumibilmente tra fine anno e inizio del 2022.

Nonostante manchi ancora l’ufficialità, le indiscrezioni su come sarà la nuova Alfa Romeo Giulietta continuano a trapelare. La vettura se davvero tornerà con certezza avrà una versione completamente elettrica che dopo il 2027 molto probabilmente rimarrà anche l’unica. Infatti oltre quella data il Biscione intende eliminare dalla sua gamma le versioni a combustione in numerosi mercati.

A proposito della versione completamente elettrica della nuova Alfa Romeo Giulietta, nei giorni scorsi è emersa la voce secondo cui la batteria di questa auto arriverà dalla Francia e sarà fornita da ACC, società nata grazie alla joint venture tra il gruppo Stellantis e Total. Al momento non sappiamo quale sarà l’autonomia della futura Giulietta e nemmeno la potenza. Sappiamo però che la vettura sorgerà sulla piattaforma STLA medium di Stellantis e sarà parente stretta della nuova DS 4.

Per quanto riguarda il luogo di produzione si parla di Cassino. Difficilmente questa auto verrà costruita all’estero dato che già il B-SUV Alfa Romeo Brennero sarà realizzato in Polonia. Quanto all’anno di arrivo sul mercato della nuova Alfa Romeo Giulietta, i soliti bene informati sono pronti a scommettere che entro la fine del 2024 la vettura sarà realtà, già direttamente in versione completamente elettrica. Per il resto occorre aspettare ancora qualche mese per avere altre informazioni.

