Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio sfida X3 M, GLC 63 S e F-Pace SVR

Al momento della pubblicazione di questo articolo, l’Alfa Romeo Stelvio è il primo ed unico SUV disponibile nella gamma dello storico marchio di Arese. Al top c’è la versione Quadrifoglio che condivide lo stesso motore della berlina Giulia.

Si tratta di un V6 biturbo da 2.9 litri di derivazione Ferrari che riesce a sviluppare ben 510 CV di potenza a 6500 g/min e 600 nm di coppia massima 2500 g/min. È abbinato alla trazione integrale Q4 e a un cambio automatico a 8 rapporti. La casa automobilistica di Stellantis sostiene che l’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio impiega 3,8 secondi per scattare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 283 km/h.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio vs BMW X3 M vs Mercedes-AMG GLS 63 S vs Jaguar F-Pace SVR

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio: il SUV del Biscione affronta tre modelli molto prestanti

Proprio il SUV top di gamma del Biscione è stato recentemente messo a confronto in una drag race dal noto canale YouTube Carwow contro un Mercedes-AMG GLC 63 S, un BMW X3 M e uno Jaguar F-Pace SVR. Sono tutte le versioni top dei rispettivi modelli.

Partendo dal GLC 63 S, viene fornito con un V8 biturbo da 4 litri in grado di erogare 510 CV a 5500 g/min e 700 nm a 1750 g/min. Tale propulsore è affiancato dalla trazione integrale 4Matic e da un cambio automatico a 9 rapporti con controllo elettronico e la possibilità di utilizzarlo manualmente attraverso le palette presenti dietro al volante. Le prestazioni sono sicuramente di alto livello. Parliamo di soli 4 secondi nello scatto da 0 a 100 km/h e una velocità massima di 280 km/h. In Italia, parte da 103.108 euro.

L’avversario successivo è il BMW X3 M Competition. Sotto il grande cofano si nasconde un sei cilindri in linea sovralimentato da 3 litri che produce 510 CV a 5600 g/min e 600 nm a 2600 g/min. Anche in questo caso abbiamo la trazione integrale xDrive e una trasmissione automatica a 8 rapporti con controllo elettronico. Il SUV di Bimmer impiega 3,8 secondi per passare da 0 a 100 km/h e raggiunge i 250 km/h di velocità massima. In Italia, parte da 107.070 euro.

L’ultimo avversario presente sulla linea di partenza della gara di accelerazione è lo Jaguar F-Pace SVR da 107.675 euro. Si tratta del modello più potente (almeno sulla carta) grazie a un V8 biturbo da 5 litri che eroga 551 CV a 6500 g/min e 680 nm a 2500 g/min. Pure in questo caso troviamo la trazione integrale e un cambio automatico a 8 velocità. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 4,3 secondi mentre la velocità di punta è di 283 km/h.

Prendendo in considerazione tutti questi dati, emerge chiaramente che l’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio è il più veloce nello scatto da 0 a 100 km/h assieme all’X3 M Competition. Tuttavia, vi suggeriamo di cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica per scoprire il vincitore della drag race.

