Lancia: almeno 4 o 5 modelli nella gamma del futuro

Nei giorni scorsi hanno fatto molto rumore le dichiarazioni del numero uno di Stellantis, l’amministratore delegato Carlos Tavares. Il CEO del nuovo gruppo automobilistico ha detto chiaramente che tutti i marchi di Stellantis avranno 10 anni di tempo per rilanciarsi. Lo stesso vale per Lancia che tra tutti i brand attualmente presenti nell’azienda è quello che probabilmente se la passa peggio attualmente.

Potrebbero essere almeno 4 o 5 i nuovi modelli di Lancia secondo il nuovo piano di rilancio per il marchio di Stellantis

Attualmente infatti la casa automobilistica piemontese è presente in un solo mercato, l’Italia, con un solo modello Lancia Ypsilon. Le cose però dovrebbero cambiare nel corso dei prossimi anni con il nuovo piano di rilancio che tra la fine di quest’anno e gli inizi del 2022 dovrebbe finalmente essere svelato. Si attendono almeno 4 o 5 nuovi modelli per il brand piemontese.

Oltre a Lancia Ypsilon, che visto il successo quasi sicuramente sarà dotata di una nuova generazione, sembra certo l’arrivo di un B-SUV. Questo modello che potrebbe venire costruito all’estero, forse in Polonia, dovrebbe diventare il nuovo modello di punta in termini di vendite per la casa italiana. Questa però non dovrebbe essere l’unica novità per Lancia.

Probabile infatti il ritorno nel segmento C del mercato con almeno 1 modello che potrebbe essere un SUV. Poi ovviamente essendo considerato un marchio premium da Stellantis, possibile l’arrivo di una berlina che potrebbe riportare in auge il mitico nome di Delta. Infine si vocifera anche del possibile ritorno in gamma di una nuova Lancia Thema. Anche in questo caso come per Alfa Romeo non possiamo escludere sorprese. Vedremo dunque nei prossimi mesi cosa emergerà in proposito ai futuri piani di rilancio del famoso marchio automobilistico italiano.

Ti potrebbe interessare: Lancia Delta HF Integrale: ecco un nuovo restomod widebody digitale

Potrebbero essere almeno 4 o 5 i nuovi modelli di Lancia secondo il nuovo piano di rilancio per il marchio di Stellantis

Ti potrebbe interessare: Lancia Delta: ecco un progetto digitale ispirato alla versione WRC

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI