Nuova Lancia Thema: crescono le probabilità di un ritorno con Stellantis

La nascita del gruppo Stellantis ha riacceso le speranze di tutti i fan di Lancia per un rilancio del famoso marchio automobilistico piemontese. Attualmente la casa automobilistica conta un solo modello nella sua gamma: la Ypsilon. Inoltre essa è presente in un solo mercato: l’Italia. Le cose però dovrebbero cambiare nei prossimi anni con Stellantis che ha inserito Lancia tra i suoi brand premium al pari di Alfa Romeo e DS Automobiles. Inoltre Carlos Tavares in persona ha confermato di voler rilanciare il marchio nominando Luca Napolitano nuovo amministratore delegato. Tra i possibili modelli in arrivo si parla anche di una nuova Lancia Thema.

Nuova Lancia Thema: non si esclude il ritorno

Secondo indiscrezioni, la famosa vettura potrebbe tornare come nuova ammiraglia di Lancia. La vettura del resto è rimasta nel cuore di molti fan del marchio e non solo e sono davvero tanti coloro i quali auspicano un ritorno sul mercato di una nuova Lancia Thema. Come sempre accade quando si parla di un modello tanto amato sul web i render che ipotizzano come sarebbe il design esterno di un simile veicolo abbondano. Qui ve ne proponiamo due. Il primo di Andrea Bonamore e il secondo di Tommaso D’Amico.

Ovviamente l’arrivo di una nuova Lancia Thema al momento è poco più di un auspicio, anche se il fatto che in futuro il piano di rilancio di Stellantis per il marchio Lancia preveda l’arrivo di diversi nuovi modelli, fa ben sperare. La Thema è stata una delle auto più famose di Lancia negli anni 80 e il suo ritorno in chiave moderna stuzzica non poco la fantasia di appassionati e addetti ai lavori. Vedremo dunque se il futuro piano di rilancio di Lancia troverà spazio anche per il ritorno di una nuova Lancia Thema.

