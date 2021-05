Lancia Delta: ecco un progetto digitale ispirato alla versione WRC

Lancia è una delle poche case automobilistiche che avrebbe meritato un destino migliore di quello che ha adesso in quanto la gamma attuale è composta soltanto da un modello, ossia la Lancia Ypsilon.

Lo storico marchio torinese, nato nel 1906, sta ora lentamente sprofondando in attesa di qualche mossa da parte della casa madre Stellantis. Ci sono tanti modelli del passato del produttore italiano davvero interessanti, alcuni con una storia alle spalle così importante che farebbe vergognare altri brand di maggior successo.

Lancia Delta: un render ci mostra una versione aggiornata in formato digitale

Ad ogni modo, gli appassionati di Lancia la ricordano per un modello in particolare: la Lancia Delta. Quest’ultima è stata introdotta come una piccola auto familiare nel 1979 ed è stata prodotta per circa 20 anni.

Forse la versione stradale non era impressionante come gli altri modelli del suo segmento ma sui circuiti del campionato del mondo di rally in realtà è stata un vero mostro. In particolare, la Lancia Delta HF Integrale è riuscita a portarsi a casa quasi 50 vittorie WRC complessive e ha conquistato sei volte di seguito il campionato costruttori tra il 1987 e il 1992, un vero e proprio record.

Come tutte le cose belle della vita, però, il successo della vettura nel campionato del mondo di rally è finito. Per fortuna, la tecnologia moderna ci consente di riportare in vita alcune glorie del passato, anche se in formato virtuale. In questo articolo, ad esempio, vi proponiamo un progetto digitale realizzato da Car Lease che ha riportato in vita la Delta.

Pur mantenendo le proporzioni e le linee generali della vettura, abbiamo uno stile molto più moderno con le strisce blue dell’iconica livrea livrea Martini sulla parte laterale del cofano motore, i gruppi ottici di forma circolare composti da quattro elementi a LED e gli stessi cerchi utilizzati dall’auto da rally. Come detto qualche riga fa, è improbabile che Stellantis porterà sul mercato una nuova generazione della Lancia Delta ma questo però non impedisce ai fan di sognare.

