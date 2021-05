Alfa Romeo: i dati di vendita in Europa dopo i primi 4 mesi del 2021

Le vendite di Alfa Romeo continuano ad attestarsi su volumi molto limitati. Sul mercato europeo, infatti, il marchio italiano viaggia su ritmi nettamente inferiori rispetto agli passati, sia per gli effetti della pandemia che per la riduzione della gamma, oramai ridotta alle sole Giulia e Stelvio. Il ritardo nel lancio del Tonale, rimandato al 2022, contribuirà ad allungare il momento difficile del marchio, allontanando il rilancio.

Di seguito, andiamo a riepilogare come sono andate le vendite di Alfa Romeo nei principali mercati europei al termine dei primi quattro mesi del 2021.

Italia: anche ad aprile sotto quota 1.000 unità vendute

Le vendite in Italia di Alfa Romeo continuano ad essere contenute. Ad aprile, infatti, il marchio italiano ha distribuito solo 970 unità sul mercato italiano registrato un netto calo rispetto all’aprile del 2019 (-56%) ed una quota di mercato dello 0.67%. Nel parziale annuo, le vendite di Alfa Romeo si attestano a quota 4.013 unità con un calo del -57.7% rispetto ai dati pre-pandemia ed una quota di mercato dello 0.68%.

Germania: si conferma il secondo mercato europeo di Alfa Romeo

Nel mese di aprile, Alfa Romeo ha venduto solo 268 unità in Germania. Il dato è comunque migliore rispetto a quello dello scorso anno (+29.5%) pesantemente condizionato dalla pandemia. Nel parziale annuo, invece, Alfa raggiunge quota 1.018 unità vendute in Germania (+17% rispetto allo scorso anno) con una quota di mercato dello 0.1%.

Spagna: vendite ancora in calo

Alfa Romeo termina il mese di aprile con un totale di 107 unità vendute in Spagna. Questo dato porta il totale di unità vendute nel 2021 da parte di Alfa Romeo a quota 586. Rispetto ai dati dello scorso anno, nonostante il lockdown, la casa italiana registra un calo del -15%. Da notare che 496 unità vendute sono legate allo Stelvio, in calo del -4%. La Giulia, invece, si ferma a 37 unità vendute con un calo del -63%.

Francia: solo 50 unità vendute ad aprile

Nel corso del mese di aprile appena terminato, le vendite di Alfa Romeo in Francia sono state pari ad appena 50 unità. Al termine dei primi quattro mesi del 2021, la casa italiana ha raggiunto quota 370 unità vendute in Francia con una quota di mercato dello 0.06%. Nonostante il lockdown dello scorso anno, le vendite di Alfa Romeo sono in calo rispetto al 2020 del -2.4%.

Regno Unito: meno di 100 unità vendute ad aprile

Continuano i risultati disastrosi per Alfa Romeo nel Regno Unito. Sul mercato britannico, infatti, la casa italiana si ferma a 99 unità vendute ad aprile con una quota di mercato pari ad appena lo 0.07%. Nel parziale annuo, le vendite di Alfa si fermano a 415 unità. In questo caso, il dato comporta un market share dello 0.14% con un calo del -37% rispetto allo scorso anno.

Svizzera: quota di mercato allo 0.6%

Piccoli segnali di ripresa per Alfa Romeo in Svizzera. Sul mercato elvetico, infatti, il marchio italiano tocca quota 141 unità vendute ad aprile, migliorando del +93% i dati dello scorso anno. Nel primo quadrimestre del 2021, le vendite del marchio italiano sono state pari a 482 unità con un calo del -18% ed una quota di mercato dello 0.6%.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI