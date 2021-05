Progetto 376: il SUV coupé di Fiat debutterà a febbraio 2022

Fiat deve ancora annunciare il nome ufficiale del Progetto 363, il SUV compatto derivato dalla Argo che arriverà sul mercato a settembre. Tuttavia, la casa automobilistica torinese sta preparando un altro modello per il Brasile che sarà prodotto sempre nello stabilimento di Betim. Stiamo parlando del Progetto 376.

Con questo veicolo, il marchio di Stellantis ha l’obiettivo di fronteggiare il Volkswagen Nivus, crossover coupé basato sulla Polo e che presto arriverà sul mercato europeo con il nome di Taigo. Inoltre, sappiamo che il Progetto 376 si posizionerà al di sopra del Fiat 363.

Fiat Progetto 376 tre quarti posteriore

Fiat Progetto 376: le vendite partiranno a febbraio del prossimo anno

Fiat ha già rivelato una data per l’inizio della produzione e della vendita nel mercato locale: febbraio 2022. Ciò è in linea con quanto dichiarato precedentemente dalla società di consulenza IHS Markit.

Realizzato sulla piattaforma MLA (Tipo 199), il secondo SUV per il Brasile si preannuncia come un’estensione del modello visto durante il Big Brother Brasil 21. Il veicolo in questione è stato già avvistato sulle strade d’Europa e del Brasile (come rivelato dalle ultime foto spia pubblicate nelle scorse ore).

Come anticipato qualche riga fa, il Fiat Progetto 376 sarà un crossover/SUV coupé. Con il suo posteriore più grande, il veicolo sarà basato sulla Cronos e sarà più grande del Progetto 363. Secondo gli ultimi prototipi immortalati in foto, il modello dovrebbe avere un corpo lungo poco più di 4 metri. Nonostante ciò, il Fiat 376 avrà lo stesso passo del 363.

Il design, basato sul concept Fastback presentato qualche anno fa, sarà notevolmente diverso per rendere il prodotto più unico dal Fiat Tuo/Domo/Pulse (i nomi scelti da Fiat per il Progetto 363). Inoltre, ci aspettiamo nuovi fanali posteriori a LED e un frontale più espressivo.

Nell’attesa di informazioni ufficiali, in questo articolo vi proponiamo uno degli ultimi progetti digitali realizzati dal designer brasiliano Kleber Silva in cui ha ipotizzato come potrebbe essere l’aspetto finale del Fiat Progetto 376.

