Fiat Progetto 363: ecco le prime immagini ufficiali del SUV compatto

Dopo aver ideato una webseries per il lancio più importante dell’anno in Brasile, Fiat ha svelato nelle scorse ore le prime due immagini ufficiali del Progetto 363 che darà vita al nuovo SUV compatto. Prima di annunciare il vincitore del Big Brother Brasil 21, i finalisti sono rimasti sorpresi dall’apparizione del SUV nella casa più vista del paese.

L’interattività che il brand torinese ha creato con il pubblico, per presentare il suo nuovo modello, non si ferma qui e si estende ora alla scelta del nome. Si tratta di un’iniziativa inedita nel mercato automobilistico brasiliano.

Fiat Progetto 363 tre quarti posteriore

Progetto 363: Fiat svela le prime due immagini dell’attesissimo SUV

Al momento, il produttore italiano ha registrato tre nomi: Fiat Tuo, Fiat Domo e Fiat Pulse. L’azienda invita il pubblico a partecipare al voto sulla piattaforma digitale per aiutarla a scegliere il nome per questo importante veicolo.

Il Progetto 363 non solo colloca Fiat nel segmento dei SUV ma inaugura anche una nuova piattaforma di veicoli che sarà prodotta nello stabilimento di Betim. Questa nuova architettura, che aumenta i livelli di prestazioni, robustezza e comfort, porterà la sicurezza a un nuovo livello per i futuri prodotti del marchio di Stellantis ed è pronta a ricevere delle componenti meccaniche esclusive come il nuovo motore turbo benzina.

Con un autentico design italiano che combina robustezza e stile e linee sorprendenti, Fiat vuole attirare l’attenzione dei consumatori al primo sguardo con i fari Full LED nella parte anteriore e le luci posteriori a LED in quella posteriore.

Come detto poco fa, il nuovo SUV Fiat è equipaggiato con un nuovo propulsore turbo benzina, sviluppato e prodotto nella fabbrica di Betim, che porta il meglio di entrambi i mondi: più potenza e meno consumi di carburante.

Il nuovo Fiat 363 avanza anche nella connettività grazie a Connect Me. Si tratta della più moderna piattaforma di servizi connessi disponibile in Brasile che introduce nuove funzionalità nel mercato locale.

Ecco le dichiarazioni dei dirigenti di Fiat Brasile

Herlander Zola, direttore di Fiat Sud America e delle operazioni commerciali in Brasile, ha detto: “Il SUV Fiat è stato sviluppato su quattro pilastri, design, sicurezza + robustezza, prestazioni e connettività, ispirato dal desiderio delle persone e creato per soddisfare tutte le richieste dei consumatori in modo innovativo ed efficiente. Il veicolo, infatti, avrà contenuti che sorprenderanno il consumatore. Il nuovo SUV rispecchia perfettamente lo spirito Fiat: mezzo brasiliano e mezzo italiano, pop, affascinante e spontaneo in ogni dettaglio“.

Malu Antonio, responsabile marketing e comunicazione di Stellantis America Latina. ha invece dichiarato: “La partnership di lunga data con BBB è stata importante per portare il Progetto 363 al grande pubblico. Con la webseries, avviciniamo ancora di più il consumatore a questo modello. Tant’è che, dopo aver saputo di più sul veicolo, in un modo inedito, le persone potranno scegliere il nome che meglio si abbina al SUV Fiat, in una sorta di realtà sui social network“.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI