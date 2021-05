Alfa Romeo Tonale: avvistati due prototipi? No è Maserati Grecale

Due prototipi di quello che inizialmente era sembrato essere Alfa Romeo Tonale sono stati avvistati sulla Superstrada del Liri nelle scorse ore. Secondo quanto riporta Terremarsicane.it l’avvistamento dovrebbe essere avvenuto nel pomeriggio di ieri.

L’immagine non è molto chiara essendo stata scattata in movimento. Ma ingrandendola e guardandola con attenzione l’errore di modello di chi per primo ha dato la notizia è evidente. Infatti molto probabilmente si tratta del prototipo di Maserati Grecale.

Due prototipi di Alfa Romeo Tonale sono stati avvistati sulla Superstrada del Liri nelle scorse ore? No è Grecale

Sebbene Alfa Romeo Tonale sia stato mostrato in versione concept car al Salone dell’auto di Ginevra nel mese di marzo del 2019 da allora le foto spia di prototipi di questo modello sono state molto rare. Ricordiamo che nonostante i ritardi relativi al lancio di Tonale sul mercato, annunciati nei giorni scorsi dal CEO di Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato, lo sviluppo del nuovo SUV continua.

Al momento si sa molto poco sui motivi relativi al rinvio del debutto che originariamente sarebbe dovuto avvenire nel settembre del 2021 ma che invece è stato spostato alla primavera del 2022. Alcuni hanno parlato di un Imparato non soddisfatto del motore PHEV di Tonale. Altri invece dicono che i motivi del rinvio siano di carattere economico e riguardino l’adozione di tecnologie di PSA nel futuro modello.

Lo sbarco in concessionaria secondo quanto dichiarato dallo stesso Imparato avverrà nel giugno del prossimo anno. La vettura che prenderà il posto di Alfa Romeo Giulietta nella gamma dello storico marchio milanese sarà prodotta nello stabilimento Fiat Chrysler di Pomigliano d’Arco in Campania.

Vedremo dunque se nelle prossime settimane vi saranno altre novità su Alfa Romeo Tonale e soprattutto se a proposito di questo futuro modello del Biscione saranno rivelati nuovi dettagli. Quanto a Maserati Grecale, la sua produzione avverrà a Cassino su piattaforma Alfa Romeo Giorgio e il lancio commerciale è previsto entro fine anno. Come mostrano le foto il suo sviluppo continua sebbene manchino pochi mesi al suo lancio.

Due prototipi di Alfa Romeo Tonale sono stati avvistati sulla Superstrada del Liri nelle scorse ore?

