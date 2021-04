Alfa Romeo Tonale sarà presentato nel 2022: debutto rinviato

Slitta ancora il debutto del SUV Alfa Romeo Tonale. Secondo quanto riportato da Automotive News nelle scorse ore infatti il modello di segmento C del Biscione, che sarà prodotto a Pomigliano d’Arco in Campania, verrà presentato solo nel 2022. Inizialmente sembrava che il modello dovesse venire presentato nel corso del prossimo mese di settembre.

Slitta ancora il debutto del SUV Alfa Romeo Tonale che non sarà presentato prima del 2022

La decisione sarebbe stata presa dal nuovo numero uno di Alfa Romeo, il CEO Jean-Philippe Imparato non contento di quanto fatto fino ad ora dagli ingegneri del marchio milanese. Il nuovo amministratore delegato di Alfa Romeo chiede infatti un SUV dalle prestazioni migliori di quanto realizzato fino ad ora.

Pertanto ci vorranno almeno altri 2 o 3 mesi di sviluppo e questo significa che la presentazione di Alfa Romeo Tonale slitterà alla prima metà del 2022. Di conseguenza anche l’apertura degli ordini che in un primo momento doveva avvenire ad ottobre sarà spostata al 2022 e lo sbarco in concessionaria non avverrà prima della prossima primavera.

Alfa Romeo Tonale per la prima volta in versione concept car è stato mostrato nel marzo del 2019 al Salone di Ginevra. Dunque passeranno almeno 3 anni prima che il modello di produzione venga presentato.

Si tratta di tempi davvero elevati e la cosa ovviamente finisce per far spazientire definitivamente i numerosi fan del Biscione. Si spera naturalmente che in futuro, con il nuovo corso iniziato di recente da Carlos Tavares e Jean-Phillipe Imparato, la situazione di Alfa Romeo possa cambiare radicalmente con debutti molto più veloci dei futuri modelli.

