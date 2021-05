La Scuderia Ferrari parteciperà al Goodwood Festival of Speed 2021

Almeno cinque team di Formula 1 parteciperanno al Goodwood Festival of Speed di quest’anno, in programma dall’8 all’11 luglio 2021. C’è quindi ancora tempo per permettere ad altre scuderie di confermare la loro presenza. In ogni caso, l’evento manterrà una tradizione che viene supportata dal 1994.

Quest’anno i team che hanno confermato la loro presenza sono Scuderia Ferrari, Mercedes-AMG Petronas F1, McLaren F1, Red Bull Racing e Williams Racing. Da notare che il Festival of Speed 2021 si tiene una settimana prima del GP di Gran Bretagna a Silverstone.

Scuderia Ferrari al Goodwood Festival of Speed 2021

Scuderia Ferrari: il team di Maranello prenderà parte al Festival of Speed 2021 di Goodwood

Questo importante evento darà la possibilità ai fan di avere una rara occasione di vedere dal vivo e da vicino le monoposto di Formula 1 e i relativi piloti, al di fuori di un tradizionale fine settimana del Gran Premio.

Duke of Richmond, proprietario di The Goodwood Estate dove si tiene l’evento, ha detto: “Il glamour e lo spettacolo della Formula 1 sono diventati parte integrante del Festival of Speed ​​con così tanti team leggendari, piloti e auto presenti nel corso degli anni. Non vediamo l’ora di sentire e vedere ancora una volta le auto correre con rabbia su per la collina, deliziando i fan come solo i vincitori del Grand Prix possono fare“.

Nelle prossime settimane, inoltre, verranno annunciati ulteriori dettagli su quali piloti parteciperanno al Festival of Speed 2021. Per quanto riguarda le altre scuderie di F1, è strano che Aston Martin non abbia ancora confermato la sua presenza all’evento visto che è una scuderia britannica.

Molto probabilmente il team non parteciperà in quanto gli altri correranno con vetture più vecchie e questo è il primo anno di Aston Martin in Formula 1 dalla stagione 1960. Qualcosa però potrebbe cambiare visto che mancano ancora due mesi all’evento.

Ricordiamo che il programma precedente organizzato dal The Goodwood Estate è stato annullato a causa del coronavirus, anche se ad ottobre si è tenuto a porte chiuse lo Speedweek che ha fuso il Festival of Speed e il Revival in un’unica manifestazione. Al FoS e agli altri due eventi previsti nel calendario, il pubblico potrà partecipare in tutta sicurezza, con i biglietti già disponibili all’acquisto dal 1° febbraio. Il numero dei partecipanti sarà limitato e l’azienda darà la priorità a coloro che hanno acquistato i biglietti lo scorso anno.

