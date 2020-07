Goodwood Speedweek rimpiazzerà quest’anno il Festival of Speed

Questo mese avrebbe dovuto svolgersi il Goodwood Festival of Speed 2020. Proprio come la maggior parte degli eventi automobilistici, però, è stato posticipato a causa del coronavirus.

La buona notizia è che ad ottobre ci sarà un’alternativa al Festival of Speed chiamata Goodwood Speedweek. L’evento è in programma dal 16 al 18 ottobre, quindi tecnicamente non si svolge nell’arco di una settimana ma soltanto in tre giorni. In ogni caso, l’appuntamento combinerà il meglio del Festival of Speed e del Revival.

Goodwood Speedweek: un nuovo evento prenderà il posto del Festival of Speed di quest’anno

Gli organizzatori hanno precisato che l’accesso al pubblico sarà vietato e le varie competizioni si svolgeranno a porte chiuse. Inoltre, l’intero Goodwood Speedweek diventerà un’occasione unica e coinvolgente di trasmissione interattiva, tra l’altro completamente gratuita.

Purtroppo al momento non si conoscono i dettagli esatti di questo nuovo tipo di esperienza di visione del Motorsport ma gli organizzatori promettono che sarà coinvolgente e permetterà addirittura agli spettatori di collocarsi sul posto di guida.

Chiunque potrà sintonizzarsi per godere di questa esperienza unica sfruttando la trasmissione che avverrà sul sito Web di Goodwood Road & Racing, sui social network e sui canali di alcuni partner ancora sconosciuti. Il Goodwood Speedweek permetterà, inoltre, al pubblico di apprezzare modelli storici da corsa, piloti famosi e diverse auto di valore, oltre a un evento principale che si terrà domenica.

Le case automobilistiche potrebbero sfruttare questo appuntamento per presentare dei modelli completamente nuovi mentre una gara di rally sfrutterà il circuito e i terreni circostanti. Infine, le ultime supercar potranno essere ammirate in pista.