Dodge Durango SRT Hellcat sfida una Corvette C8 in una drag race

Molti stavano aspettando che Dodge lanciasse il Dodge Durango SRT Hellcat da quando il motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri è stato installato sotto il cofano delle Charger e Challenger model year 2015.

La stessa cosa è successa con General Motors che ha aspettato oltre cinque decenni prima di considerare l’idea di una Corvette a motore centrale. Detto ciò, queste due vetture sono le protagoniste di una delle ultime drag race condotte da Hennessey Performance sul suo tracciato privato. La clip dimostra cosa può accadere quando un’auto sportiva e un super SUV si affrontano in pista.

Dodge Durango SRT Hellcat

Dodge Durango SRT Hellcat: il SUV a sette posti gareggia contro una Corvette C8

Entrambe le auto si presentano in forma stock e molto probabilmente sono in attesa di essere modificate. Sappiamo già che la nota società di tuning texana ha sviluppato un pacchetto di aggiornamento chiamato HPE1000 per il Durango SRT Hellcat. Se ciò non bastasse, in un recente filmato Hennessey Performance ha annunciato che presto installerà anche il motore Hellephant V8 da 7 litri con compressore volumetrico da 3 litri.

A livello di specifiche, il SUV a tre file della casa automobilistica americana è equipaggiato con un Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri capace di generare 720 CV di potenza e 875 nm di coppia massima. Inoltre, il modello dispone di una trasmissione automatica a 8 rapporti e della trazione integrale.

Sulla parte centrale della Chevrolet Corvette C8, invece, c’è il motore aspirato LT1 che produce fino a 502 CV e 637 nm. L’intera potenza viene scaricata sulle ruote posteriori tramite un cambio a doppia frizione a 8 marce.

Secondo i dati ufficiali, la Corvette C8 riesce a completare i 400 metri circa in 11,2 secondi mentre il Dodge Durango SRT Hellcat impiega 0,3 secondi in più. Bisogna considerare poi che il SUV a tre file pesa circa 950 kg in più della Corvette a motore centrale. Per scoprire il vincitore di questa drag race, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

