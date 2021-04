Dodge Durango SRT Hellcat testato sul banco di prova da Hennessey

Il SUV a tre file più potente disponibile oggi all’acquisto è il nuovissimo Dodge Durango SRT Hellcat da 720 CV. Hennessey Performance ha in programma di modificare il modello nonostante la sua grande potenza già offerta di serie.

In primo luogo, il noto tuner texano aggiornerà il compressore volumetrico, l’impianto di scarico e il software che gestisce il motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri per erogare una potenza pari a 1026 CV e 1314 nm di coppia. Inoltre, come recentemente riportato in un articolo dedicato, Hennessey Performance sostituirà completamente il propulsore Hemi V8 con il più prestante Hellephant V8 da 7 litri dotato di compressore da 3 litri.

Dodge Durango SRT Hellcat motore

Dodge Durango SRT Hellcat: Hennessey ha messo alla prova il nuovo SUV a tre file per scoprire le prestazioni

Prima di iniziare il lavoro di modifica, la società di tuning ha deciso di testare il nuovo Durango SRT Hellcat sul banco di prova per scoprire quanti cavalli e coppia vengono inviati a tutte e quattro le ruote. La prova di Hennessey riporta 568 CV e 976 nm. L’Hemi sovralimentato riesce a sviluppare oltre 678 nm fra 3100 e circa 5300 g/min, il che spiega l’accelerazione veloce nonostante il suo peso di ben 2590 kg.

La casa automobilistica americana sostiene che il suo SUV a sette posti impiega soli 3,5 secondi per scattare da 0 a 96 km/h usando degli pneumatici standard mentre la velocità massima è di 290 km/h.

Il pacchetto HPE1000 permette al Dodge Durango SRT Hellcat di impiegare soli 2,8 secondi nello scatto 0-96 km/h. Anche i numeri nel quarto di miglio sono scesi a 10,8 secondi e 203 km/h.

Hennessey Performance prevede di costruire appena 50 esemplari con il pacchetto di aggiornamento HPE1000 e ciò è dovuto al fatto che il SUV a tre file viene prodotto soltanto per il model year 2021 e in poche unità. Per scoprire maggiori informazioni sulle prestazioni del Dodge Durango SRT Hellcat, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

