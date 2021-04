Ram 1500 TRX e Dodge Durango SRT Hellcat presto con motore Hellephant

Hennessey Performance dispone al momento di due motori Hellephant. Secondo John Hennessey, fondatore della famosa società di tuning texana, i due motori V8 sovralimentati saranno installati in un SUV a tre file e in un pick-up. Parliamo del Ram 1500 TRX e del Dodge Durango SRT Hellcat, il primo un pick-up e il secondo un SUV a sette posti.

Di serie, entrambi sono equipaggiati con un Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri in grado di sviluppare 712 CV sul primo e 720 CV sul secondo. Alla fine della clip, John Hennessey afferma che entrambi i veicoli con motore Hellephant verranno portati fuori e gareggeranno contro auto come la Porsche 911 Turbo S. “Questo è l’inizio di alcune cose davvero interessanti“, ha affermato il fondatore del tuner.

Dodge Durango SRT Hellcat e il motore Hellephant

Ram 1500 TRX e Dodge Durango SRT Hellcat: Hennessey installerà il motore Hellephant sotto il cofano dei due modelli

Il motore Hellephant è stato rivelato per la prima volta da Mopar nell’ottobre del 2018 assieme a una Dodge Charger restomod del 1968 da ben 1000 CV. Il propulsore si chiama in questo modo per rendere omaggio al V8 sovralimentato Hellcat e al 426 Hemi che ha dominato le gare NASCAR, NHRA e AHRA negli anni ‘60.

Il motore da 7 litri era disponibile ad un prezzo di ben 29.995 dollari (24.911 euro) a cui bisognava aggiungere 2265 dollari (1881 euro) per il kit. Il propulsore è dotato di un compressore da 3 litri ed eroga una coppia massima pari a 1288 nm.

L’apertura degli ordini per questo propulsore è avvenuta nell’aprile del 2019 e solo due giorni dopo le prime 100 unità erano già tutte esaurite. Tuttavia, il powertrain da 7 litri può essere acquistato anche da terze parti con prezzi superiori a 30.000 dollari (24.915 euro).

Secondo quanto dichiarato da Mopar, il propulsore è compatibile con quasi tutte le auto precedenti al 1976. Questo perché i veicoli in questione non devono essere sottoposti a test sulle emissioni. Ciò rappresenta quindi un problema per Hennessey Performance nel caso dell’installazione del motore Hellephant nei Dodge Durango SRT Hellcat e Ram 1500 TRX.

Il tuner offre già un pacchetto di aggiornamento da 1000 CV chiamato HPE1000 per il Durango SRT Hellcat e il 1500 TRX. Per il SUV a tre file, il pacchetto è disponibile soltanto per 50 unità del model year 2021 mentre per il pick-up Hellcat sono previsti circa 200 esemplari.

