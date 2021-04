Nuova Fiat Punto: ghiotta occasione per Stellantis

Non è ancora certo se una nuova Fiat Punto si farà. Numerose indiscrezioni però propendono per il si. Sembra troppo ghiotta l’occasione per il gruppo Stellantis che con l’arrivo di un simile modello vedrebbe di certo aumentare le immatricolazioni della principale casa automobilistica italiana in un segmento di mercato che secondo i dirigenti del nuovo gruppo guidato da Carlos Tavares ha una importanza estrema.

Stellantis del resto ha tutto per lanciare una nuova Fiat Punto sul mercato potendo contare sulle stesse piattaforme, tecnologie e motori di Opel Corsa e Peugeot 208 delle quali la nuova Punto potrebbe dunque risultare come una sorta di gemella con la quale aumentare ulteriormente le vendite dell’azienda in quella categoria di auto che ancora oggi in Europa è una delle più popolari in assoluto nonostante l’avanzata di SUV e crossover.

Del resto se anche Alfa Romeo tornerà nel segmento delle auto compatte come dichiarato ieri dal nuovo amministratore Jean-Philippe Imparato, sembra difficile che al contrario il marchio di Torino non pensi di riportare una delle sue auto più famose degli ultimi decenni sul mercato. Ovviamente la nuova Fiat Punto sarà molto diversa dal modello che noi tutti conosciamo non solo internamente potendo sfruttare le tecnologie ex PSA ma anche esteticamente.

Quanto al luogo di produzione crescono le voci che vorrebbero la produzione di una nuova Fiat Punto lontana dall’Italia. I motivi sono sempre gli stessi, costi di produzione più bassi rispetto a quelli garantiti se la produzione fosse made in Italy. Quanto all’anno di arrivo di questo modello, si dice che il 2024 possa essere l’anno giusto per l’arrivo sul mercato di questa auto di Fiat.

Il ritorno di Fiat Punto sembra essere sempre più vicino: l’occasione è troppo ghiotta per pensare che Stellantis se la lasci sfuggire

