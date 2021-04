Fiat Mobi Trekking: Nath Financas integra il progetto di Leo Burnett

L’amministratore, consulente finanziario e influencer digitale Nathália Rodrigues, meglio conosciuta per il suo profilo Nath Finanças (@nathfinancas), si unisce al progetto Fiat Ambassadors, realizzato con Leo Burnett Tailor Made. Produrrà contenuti sulla vita di tutti i giorni a bordo della Fiat Mobi Trekking, un’auto il cui obiettivo è essere sinonimo di consumo economicamente consapevole.

Nath Finanças è il primo digital influencer a partecipare all’iniziativa, che svelerà anche i rappresentanti per gli altri modelli del brand. La proposta mira a utilizzare influencer digitali oltre ad azioni specifiche, fornendo un’esperienza del marchio Fiat più a lungo.

Malu Antonio, responsabile marketing e comunicazione per Stellantis per l’America Latina, commenta la strategia. “Più che mostrare i nostri prodotti, vogliamo costruire storie con il nostro pubblico. Il progetto Fiat Ambassadors rafforzerà questo legame, e per questo il team di digital influencer è stato scelto con cura per sviluppare contenuti autentici che mostrino la reale esperienza di ciascuno utilizzando le auto. Nath Finanças, il primo ambasciatore del progetto, ha un contatto molto stretto con il suo pubblico, è spontaneo e dinamico, proprio come Fiat Mobi Trekking”, dice.

Nath Finance ha acquisito notorietà parlando di educazione finanziaria in modo pratico e diretto con il suo pubblico, composto principalmente da giovani. I contenuti con Fiat dovrebbero evidenziare le tue prime impressioni sul veicolo, il viaggio di acquisto dell’auto, la connettività e persino la manutenzione dal tuo punto di vista. L’influencer utilizzerà Fiat Mobi Trekking in giro per la città e svilupperà i contenuti commentando i differenziali dell’auto, oltre a rispondere alle domande dei suoi follower, in situazioni di lavoro, tour o viaggio.

“Mi piace davvero usarla. Per me, per fare il mio lavoro, fare acquisti essenziali, è molto utile e importante nella mia vita. Un punto che mi piace molto di Fiat Mobi Trekking è la mobilità, il risparmio di carburante ”, ha commentato Nathália sui primi giorni con il veicolo. Ha anche evidenziato il sistema multimediale UConnect, che esegue diverse applicazioni ed esegue l’accoppiamento simultaneo tramite Bluetooth con un massimo di due smartphone. “È fantastico non usare il cellulare durante la guida, il tutto senza dover staccare la mano dal volante. È la mia faccia, mi piace molto”, ha aggiunto.

Il progetto con Leo Burnett ha come punto di partenza che ci sia l’auto giusta per ogni persona. Secondo l’azienda, più che assumere influencer per parlare dei loro veicoli, l’idea è quella di cercare creatori di contenuti e lasciare l’auto a disposizione di ognuno di loro per lavorare, camminare o viaggiare. I contenuti verranno elaborati mensilmente con un argomento che verrà sviluppato da ciascun ambasciatore. I risultati saranno resi disponibili sotto forma di post, storie o video. Ogni influencer mostrerà su base giornaliera temi relativi all’equipaggiamento per auto, accessori e servizi post-vendita, tra gli altri.

