Un Ram 1500 TRX di serie sfida l’esemplare di Hennessey da 900 CV

Il Ram 1500 TRX è attualmente il pick-up più potente presente in circolazione ma ciò non significa che non possa essere ulteriormente modificato. Ad esempio, Hennessey Performance sta sfruttando la sua esperienza con i modelli Hellcat modificati fino ad ora per potenziare il nuovo pick-up utilizzando il pacchetto Mammoth 900.

Per dimostrare l’avanzamento del progetto, la società di tuning texana ha pubblicato su YouTube un video in cui mette a confronto in una drag race il 1500 TRX da oltre 900 CV e un esemplare stock. Il modello di serie dispone di cerchi e pneumatici originali mentre quello modificato è dotato di grosse gomme aftermarket da 37″.

Ram 1500 TRX: Hennessey mette alla prova il suo Mammoth 900 con un esemplare stock

Hennessey Performance afferma che l’uso di questi pneumatici riducono la potenza fino a 50 CV, dato rivelato in seguito a un test effettuato sul banco di prova. Di serie, l’Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri è capace di sviluppare una potenza di 712 CV e 881 nm di coppia massima.

Il pacchetto Mammoth 900 porta con sé nuove pulegge inferiori e superiori, iniettori di carburante ad alto flusso, unità di controllo motore modificata e un nuovo sistema di induzione. Queste modifiche permettono ora al modello di erogare 925 CV e 1184 nm. Nel momento in cui la potenza viene erogata, i due pick-up spingono al massimo.

Naturalmente, l’accelerazione non è quella di due supercar ma bisogna ricordare che il Ram 1500 TRX non è un veicolo leggero. Per quanto folli possono sembrare questi numeri, Hennessey Performance sta lavorando su una configurazione da 1000 CV e su una versione 6×6 in cui installerà l’imponente Hellephant V8 da 7 litri che produce oltre 1200 CV.

