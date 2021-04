Fiat Panda e Tipo: ecco come cambieranno in futuro

Non solo Alfa Romeo, anche Fiat sotto Stellantis farà molte modifiche alla sua gamma in futuro. Ovviamente in questo momento c’è tanta curiosità di conoscere quello che accadrà nei prossimi anni alla principale casa automobilistica italiana. In particolare ci si interroga sul futuro di Fiat Panda e Tipo. Al momento non si sa molto di cosa accadrà a queste due auto anche se qualche indizio è stato lanciato nei mesi scorsi dai dirigenti del marchio automobilistico di Torino.

Ecco come potrebbero cambiare Fiat Panda e Tipo in futuro con l’avvento di Stellantis

A proposito del futuro di Fiat Panda e Tipo sappiamo ad esempio che la prima dovrebbe cambiare addirittura segmento passando dall’essere una vettura di segmento A ad una di segmento B. Questo ovviamente fa presupporre che la vettura sarà totalmente rivoluzionata rispetto alla versione attuale presente sul mercato ormai da molti anni. Si dice che la futura Fiat Panda possa essere ispirata dalla concept Centoventi che per il momento non dovrebbe avere un proprio modello di produzione.

Quanto a Fiat Tipo, il suo futuro sembra essere ancora più nebuloso. Al momento infatti non si sa se la vettura così come la conosciamo ora avrà una seconda generazione. Questo nonostante un discreto successo commerciale che l’auto prodotta in Turchia da Tofas sta avendo in Europa. Qualcuno infatti ipotizza che in futuro Fiat Tipo si possa trasformare in un SUV.

Inevitabilmente infatti anche la gamma di Fiat nei prossimi anni accoglierà nuovi modelli di questo tipo che ormai in Europa vanno per la maggiore. Uno di questi SUV dovrebbe essere il sostituto di Tipo. Non sappiamo però al momento se questo sarà affiancato da una versione a berlina diretta parente del modello attuale.

Ti potrebbe interessare: Fiat Panda e 500 conservano la leadership in Europa e aumentano la quota di mercato

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI