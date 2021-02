Fiat Panda in promozione a febbraio: si parte da 8400 euro

Fiat ha deciso di prolungare la promozione che consente di acquistare la nuova Fiat Panda Hybrid ad un prezzo davvero vantaggioso. In particolare, fino al 28 febbraio 2021, la versione ibrida è disponibile al prezzo promozionale di 11.400 euro, ossia 2500 euro in meno rispetto a quello di listino pari a 13.900 euro.

Oltre allo sconto applicato dalla casa automobilistica torinese, è possibile aggiungere gli incentivi statali proposti nel nostro paese in modo da pagare la Panda Hybrid solo 9900 euro. In aggiunta, scegliendo il finanziamento Contributo Prezzo Be-Hybrid proposto da FCA Bank, la somma totale passa a 8400 euro. In totale, parliamo quindi di un risparmio di 3000 euro.

Fiat Panda: tanti sconti interessanti validi fino al 28 febbraio 2021

Versando un anticipo di soli 500 euro, è possibile sottoscrivere un finanziamento che prevede 84 rate mensili ad un prezzo di 153 euro al mese e con prima rata da pagare prevista a gennaio 2022.

Disponibile tramite finanziamento anche la versione Sport sempre con finanziamento di 84 mesi e prima rata a gennaio del prossimo anno ma in questo caso pagando 176 euro al mese. Anziché 12.700 euro di listino, il finanziamento Contributo Prezzo Be-Hybrid permette di acquistare la Fiat Panda Sport Hybird a 9700 euro.

In alternativa alla versione ibrida è possibile scegliere quella a metano. In particolare, la Fiat Panda City Life a metano, che viene proposta solitamente ad un prezzo di partenza di 17.050 euro, può essere vostra per 14.300 euro con rottamazione.

Tuttavia, il prezzo scende a 12.800 euro grazie agli incentivi oppure a 11.300 euro sfruttando il finanziamento di FCA Bank. In quest’ultimo caso è previsto il pagamento di 204 euro al mese per 74 mesi (prima rata a gennaio 2022) e il versamento di 500 euro come anticipo.

Infine, gli amanti dell’off-road possono optare per la Fiat Panda Wild 4×4 con trazione integrale che è disponibile sempre in promozione ad un prezzo di 14.400 euro anziché 17.350 euro.

