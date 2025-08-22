Stellantis Pro One presenta cinque modelli al Caravan Salon di Düsseldorf

Stellantis Pro One parteciperà al Caravan Salon di Düsseldorf con la presentazione di un totale di cinque modelli. Presso gli specialisti dei furgoni Citroën, Peugeot e FIAT Professional, i visitatori potranno scoprire i furgoni Peugeot Boxer e Citroën Jumpy, due motori Fiat Ducato e le più piccole novità della famiglia Stellantis: la Citroën Ami Buggy e la Fiat Topolino Dolcevita. Lo stand congiunto Stellantis Pro One si trova nel Padiglione 16, Stand B41 . Stellantis Pro One ospiterà una colazione per la stampa alle ore 9:00 di sabato 30 agosto.

Stellantis Pro One parteciperà al Caravan Salon di Düsseldorf 2025

Tra i marchi di Stellantis Pro One Citroën presenta il furgone Jumpy TL 1 in Nero Perla-Nera. Il motore 2.0 BlueHDi eroga 106 kW (144 CV) ed è abbinato a un cambio manuale a sei marce. Cerchi in lega da 17 pollici, paraurti e maniglie delle porte verniciati, nonché vetri e lunotto posteriori oscurati, conferiscono agli esterni un aspetto sofisticato. Due porte scorrevoli manuali conducono all’abitacolo spazioso, dotato di sedili individuali per conducente e passeggero, entrambi riscaldabili.

L’ampia dotazione comprende anche il climatizzatore automatico anteriore e posteriore, un touchscreen da 10 pollici (25,4 cm), ricezione radio digitale tramite DAB, ricezione Bluetooth® , volante rivestito in pelle con comandi radio, due porte USB-C e specchietti retrovisori esterni regolabili, ripiegabili e riscaldabili elettricamente. Il pacchetto Visibility con sensori luce e pioggia e fendinebbia è di serie. La sicurezza a bordo è garantita da quattro airbag, cruise control e limitatore di velocità, telecamera posteriore e sensori di parcheggio posteriori. Un elemento di spicco è il lunotto posteriore apribile separatamente. Per il furgone Citroën Jumpy sono disponibili come optional il cruise control adattivo, il freno di stazionamento elettrico e il gancio di traino rimovibile.

Sempre a proposito di Stellantis Pro One, Peugeot presenta il furgone Boxer TL 1 con motore 2.2 BlueHDi da 103 kW (140 CV) e cambio automatico a otto rapporti in Grigio Tuono. Il modello è dotato di serie di servosterzo elettrico, sedili individuali per conducente e passeggero, due porte USB e specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente. Gli pneumatici M+S* per tutte le stagioni garantiscono una guida rilassata in tutte le stagioni, mentre ESP con ASR e Hill Holder garantiscono trazione e stabilità.

Gli optional includono un’antenna radio DAB nello specchietto retrovisore destro, fari full-LED, assistenza alla partenza in salita con Traction+ e sedili del capitano girevoli che trasformano il camper in un soggiorno mobile. Il pacchetto Co-Driver offre guida autonoma di Livello 2 (ACC con Stop & Go, mantenimento della corsia, assistenza in caso di ingorgo, AEBS, avviso di superamento della corsia, riconoscimento dei segnali stradali, limitatore di velocità, cruise control intelligente e rilevamento della sonnolenza del conducente).

Il pacchetto Vision Lounge include paraurti verniciati, piastra paramotore nera, fendinebbia con funzione cornering, assistenza per l’angolo cieco e rilevamento del percorso trasversale posteriore, specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, sensori di parcheggio a 360°, specchietto retrovisore digitale, telecamera posteriore, climatizzatore automatico, ricarica wireless, schermo a colori da 10 pollici (25,4 cm) e quadro strumenti completamente digitale.

Da oltre 40 anni, il Fiat Ducato è uno dei modelli di maggior successo nel mercato dei veicoli ricreazionali. Nel 2025, si è aggiudicato il titolo di “Veicolo base dell’anno” da “promobil” per la 17a volta consecutiva. Al Caravan Salon, FIAT Professional esporrà due propulsori Fiat Ducato in configurazione back-to-back nel colore Icy White.

Come tutti i modelli Fiat Ducato, i cabinati avanzati sono alimentati da turbodiesel Multijet da 2,2 litri. La potenza del motore è di 132 kW (180 CV) ed è abbinata a un cambio automatico con convertitore di coppia a otto rapporti. I cabinati avanzati Fiat Ducato sono montati sul collaudato telaio AL-KO. Questi sono dotati di sospensioni a barra di torsione per un maggiore comfort di guida, un maggiore carico utile e un pianale ribassato per un accesso più agevole. Con un peso totale massimo consentito di 4,4 tonnellate, i cabinati avanzati sono adatti per le attività di campeggio più impegnative.

La dotazione di serie include servosterzo elettrico, sedili individuali per conducente e passeggero, cruise control e limitatore di velocità, controllo elettronico della stabilità con controllo della trazione e assistenza alla partenza in salita, specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente e due porte USB. Gli pneumatici da campeggio M+S* per tutte le stagioni rendono il Fiat Ducato adatto alla guida tutto l’anno.

Il Fiat Ducato è disponibile come optional con le poltrone girevoli Captain’s Chair, progettate appositamente per i camper. Queste sedute, simili a poltrone, con poggiatesta integrati e schienale più ampio, possono essere ruotate di 180 gradi e, una volta ruotate, spostate in avanti verso il tavolo da pranzo. Completano la dotazione un volante rivestito in pelle con comandi per radio e altoparlanti, nonché la ricezione radio digitale tramite DAB (entrambi optional).

Oltre ai grandi veicoli base per camper, Citroën e Fiat presentano anche le loro soluzioni di mobilità più piccole. Pratici compagni di viaggio completamente elettrici, Citroën Ami Buggy e Fiat Topolino Dolcevita vengono utilizzati dagli amanti del campeggio per aumentare il comfort di mobilità durante le vacanze. Questi veicoli leggeri possono essere facilmente trasportati su un rimorchio per auto. Una volta arrivati ​​a destinazione, con un’autonomia fino a 75 chilometri, sono ideali per commissioni o gite in due. I motori elettrici generano 6 kW (8,2 CV) e la batteria da 7 kWh può essere ricaricata in sole quattro ore da una presa domestica. Con una velocità massima tecnicamente limitata di 45 km/h, Ami Buggy e Topolino Dolcevita possono essere guidati da ragazzi a partire da 15 anni con patente di guida di classe AM: un altro vantaggio che rende la pianificazione delle vacanze più flessibile, soprattutto per le famiglie. Dunque per Stellantis Pro One una grande occasione per mostrare le sue ultime novità.