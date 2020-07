Fiat Punto, Tipo e Panda: ecco cosa accadrà

Fiat Punto, Tipo e Panda sono sicuramente insieme a Fiat 500 le auto che maggiormente hanno caratterizzato le vendite della casa automobilistica italiana nell’ultimo decennio. In tanti si domandano cosa accadrà in futuro a questi modelli. Secondo quanto trapelato negli ultimi mesi dai dirigenti della principale casa automobilistica italiana ma anche dai soliti bene informat, Fiat Punto, Tipo e Panda potrebbero avere un destino molto diverso una dall’altra.

Per quanto riguarda Fiat Punto si dice che vista l’intenzione di Fiat di puntare sul segmento B del mercato questo modello possa tornare nuovamente in auge nella gamma del brand di Torino nel corso dei prossimi anni. Questo ovviamente con l’assenso del futuro CEO di Stellantis Carlos Tavares che potrebbe mettere a disposizione la piattaforma CMP per il ritorno di una nuova Fiat Punto.

Per quanto riguarda invece Fiat Tipo, la vettura a breve riceverà un restyling di metà carriera con l’arrivo della variante Crossover Fiat Tipo Cross come sua principale novità. Il suo futuro a lungo termine però non è chiaro al 100%. Si dice infatti che nonostante il successo commerciale ottenuto la vettura possa anche non avere una seconda generazione lasciando spazio ad un nuovo SUV. Altri però ipotizzano che la vettura sarà anche in futuro presente nella gamma del marchio italiano ma sarà affiancata anche da una sua versione SUV. Entro la fine del prossimo anno probabilmente avremo le idee più chiare sul suo destino.

Infine per quanto riguarda Fiat Panda, il suo futuro sembra essere già ben delineato a differenza degli altri due modelli di cui vi abbiamo parlato poc’anzi. Panda infatti abbandonerà il segmento A del mercato per dare luogo ad una famiglia di modelli con presenze nei segmenti B, C e D del mercato. Lo ha confermato nei mesi scorsi il capo globale di Fiat Oliver Francois. Insomma destini diversi per Fiat Punto, Tipo e Panda.

