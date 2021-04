Maserati Levante Hybrid: confermati nome e data di presentazione

Maserati ha pubblicato i primi teaser su Twitter del nuovo Maserati Levante Hybrid, in vista del suo debutto ufficiale previsto per il 19 aprile alle 10:00. Anche se non c’è molto da vedere, la versione ibrida del primo SUV del Tridente dovrebbe seguire le orme della Ghibli Hybrid introdotta lo scorso anno.

Di conseguenza, possiamo aspettarci un gruppo propulsore ibrido costituito da un motore turbo a quattro cilindri da 2 litri abbinato a un sistema ibrido da 48V. Quest’ultimo è dotato di un Belt Starter Generator che funge da alternatore e recupera l’energia durante la frenata e la decelerazione.

Maserati Levante Hybrid: il 19 aprile sarà il giorno della presentazione della versione ibrida

L’energia viene poi immessa in una batteria e utilizzata per alimentare un compressore elettrico, meglio conosciuto con il nome di eBooster. Grazie a questa configurazione, la Ghibli Hybrid riesce a produrre 330 CV di potenza e 450 nm di coppia massima. Ciò consente alla berlina ibrida di impiegare soli 5,7 secondi per scattare da 0 a 100 km/h e di raggiungere una velocità massima di 255 km/h.

Maserati ha sviluppato questo propulsore ibrido seguendo la filosofia “più veloce del diesel, più verde della benzina”. Ciò significa che il powertrain offre potenza e accelerazione di un motore V6 a benzina ma la stessa efficienza di un diesel. Ancora più importante, il consumo di carburante e le emissioni di CO2 sono notevolmente ridotti.

Tornando al Maserati Levante Hybrid, molto probabilmente il veicolo avrà degli inserti in blu scuro e un impianto di scarico ottimizzato. Possiamo aspettarci inoltre delle funzionalità legate alla tecnologia ibrida e altri piccoli cambiamenti.

Reschedule your Zoom meetings. The Global Digital Premiere of the New Levante Hybrid is on April 19th, at 10:00 AM CEST. Don't miss it.https://t.co/SlkUmX9PZy#PerformanceCharged#MaseratiLevanteHybrid#Maserati pic.twitter.com/42lwX4ojqz — Maserati (@Maserati_HQ) April 16, 2021

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI