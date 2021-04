Maserati Levante Hybrid debutterà ufficialmente il 19 aprile

Maserati ha annunciato nelle scorse ore che il 19 aprile, fra esattamente 10 giorni, presenterà ufficialmente il nuovo Maserati Levante Hybrid. Si tratta del secondo modello ibrido lanciato fino ad ora, dopo la berlina Ghibli, ad avere sotto il cofano un motore con tecnologia mild-hybrid.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il Levante Hybrid dovrebbe disporre di un powertrain simile (se non identico) a quello della Ghibli ibrida. Quest’ultima dispone di un particolare sistema di recupero dell’energia che consente di immagazzinare energia nella batteria a 48V durante la fase di frenata e di decelerazione. Questa viene poi restituita nel momento in cui il guidatore accelera. In questo modo, la vettura riesce a consumare meno e di conseguenza a produrre meno emissioni di CO2.

Maserati Levante Hybrid: la presentazione ufficiale è attesa per il 19 aprile

Nel caso della Ghibli Hybrid è presente un compressore elettrico abbinato a un motore turbo benzina a quattro cilindri da 2 litri capace di sviluppare una potenza di 330 CV e 450 nm di coppia massima. Parliamo di un propulsore molto simile a quello utilizzato sulle Alfa Romeo Giulia e Stelvio Veloce.

Dunque, la casa automobilistica modenese potrebbe adottare una configurazione simile sul Maserati Levante Hybrid. Inoltre, il gruppo propulsore ibrido dovrebbe garantire delle prestazioni molto vicine (se non alla pari) al V6 benzina da 3 litri ma con consumi ed emissioni di CO2 ridotti di oltre il 20% in modo da raggiungere l’efficienza del diesel V6 da 3 litri.

A livello di prestazioni, la Ghibli Hybrid è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi e di raggiungere una velocità massima di 255 km/h. Questa segnerà la prima volta che Maserati userà un propulsore a quattro cilindri sotto il cofano del suo Levante.

Sempre in base ai recenti rumor trapelati sul Web, il Maserati Levante Hybrid potrebbe disporre della trazione integrale Q4. Non ci resta che attendere il 19 aprile per scoprire tutte le caratteristiche della variante ibrida del SUV.

