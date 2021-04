Alfa Romeo Tonale e Brennero: debutto ravvicinato per i due SUV?

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato dell’ulteriore rinvio della presentazione di Alfa Romeo Tonale che ci farà attendere almeno altri 3 mesi rispetto ai tempi previsti fino a qualche settimana fa per fare il suo debutto. I motivi di questo ritardo secondo alcuni sarebbero legati alle prestazioni non esaltanti del motore PHEV non apprezzate dal CEO Imparato, ma secondo altri dipenderebbero da motivi legati alla riduzione dei costi.

Il debutto di Alfa Romeo Tonale e Brennero potrebbe essere assai più ravvicinato di quanto si sarebbe potuto immaginare fino a poche setimane fa

Questo sposta il lancio di Alfa Romeo Tonale al 2022. ll 2022 tra l’altro dovrebbe essere un anno ricco di novità per la casa automobilistica del Biscione. Infatti se non ci saranno rinvii dovrebbe avvenire anche la presentazione del futuro B-SUV dello storico marchio milanese che si dovrebbe chiamare Alfa Romeo Brennero.

La produzione del futuro B-SUV di Alfa Romeo è prevista in Polonia presso lo stabilimento di Tychy a partire dal mese di gennaio del 2023. Questo significa che in quella data il modello sarà stato già presentato. Dunque si presume probabilmente nell’autunno del 2022 sarà presentato Alfa Romeo Brennero.

In questo caso non dovrebbero esserci ritardi in quanto si tratta di un prodotto sviluppato interamente dal nuovo gruppo Stellantis e non di un progetto come quello di Alfa Romeo Tonale iniziato sotto Fiat Chrysler e che si sta concludendo con il gruppo guidato da Carlos Tavares. Questo significa che già è quasi tutto pronto essendoci già piattaforma, motori etc.. Occorre solo adattare a questa tecnologia una carrozzeria che sia tipica di un modello di Alfa Romeo.

Dunque i debutti di Alfa Romeo Tonale e Brennero potrebbero essere molto più ravvicinati di quanto si potesse immaginare fino a qualche settimana fa quando si pensava che Tonale avrebbe fatto sicuramente il suo debutto a settembre del 2021 e Brennero non prima del 2023. Si spera ovviamente che quanto accaduto con Tonale rimanga solo un brutto ricordo e che tutti i futuri debutti di Alfa Romeo possano avvenire in tempi quanto meno “normali”.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Tonale: il debutto sul mercato è rinviato ma non si esclude un’anteprima nel 2021

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI