Alfa Romeo Tonale: il debutto sul mercato è rinviato ma non si esclude un’anteprima nel 2021

Ha fatto molto rumore la notizia di un ulteriore rinvio del debutto di Alfa Romeo Tonale. Il SUV di segmento C del Biscione che sarà prodotto a Pomigliano insieme a Fiat Panda doveva originariamente essere presentato a settembre con gli ordini che si sarebbero dovuti aprire subito dopo e le prime consegne sarebbero avvenute agli inizi del 2022.

Alfa Romeo Tonale: è ancora possibile una presentazione entro la fine del 2021?

Da più fonti, alcune molto autorevoli come Automotive News, è arrivata la notizia di un rinvio di almeno di 2 o 3 mesi. Inizialmente si era detto che il nuovo CEO Jean-Philippe Imparato non era soddisfatto della versione PHEV e quindi aveva chiesto ulteriori sviluppi ai tecnici di Alfa Romeo. Poi da altre fonte è arrivata la voce che in realtà il rinvio era dovuto a una questione di riduzione dei costi del progetto.

Fatto sta che il rinvio ha creato molto malumore tra i fan del Biscione che aspettano di conoscere la versione di produzione di Alfa Romeo Tonale fin da quando è stata mostrata la versione concept car al Salone dell’auto di Ginevra del 2019.

Proprio per questo motivo al momento non si può escludere che, pur rimanendo confermato che l’apertura degli ordini e lo sbarco in concessionaria avverrà con almeno 2 o 3 mesi di ritardo, comunque il Biscione possa lo stesso decidere di presentare in anteprima la versione definitiva di Tonale entro la fine di questo anno.

Si tratterebbe insomma di una sorta di anticipazione, con l’obiettivo di calmare le acque che in questo momento sono a dir poco agitate tra i fan dello storico marchio milanese.

Per il momento però si tratta di semplici indiscrezioni, vedremo nei prossimi giorni quali aggiornamenti arriveranno a proposito della data di debutto di Alfa Romeo Tonale che al momento rimane dubbia.

