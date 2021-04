Huawei investirà 1 miliardo di dollari in auto elettriche e a guida autonoma

Huawei ha rivelato che investirà 1 miliardo di dollari (836 milioni di euro) nella ricerca di tecnologie per veicoli elettrici e auto a guida autonoma. In particolare, il gigante della tecnologia cinese ha collaborato con BAIC Group, Chongqing Changan Automobile Co. e Guangzhou Automobile Group Co. per lo sviluppo congiunto di veicoli a guida autonoma.

Questi avranno il marchio Huawei e aiuteranno la società a competere con Xiaomi, che recentemente si è impegnata ad investire 10 miliardi di dollari nel prossimo decennio per la produzione di auto elettriche.

Huawei: il colosso cinese intende contrastare Xiaomi nel settore delle auto elettriche e a guida autonoma

All’inizio di questa settimana Eric Xu, attuale vicepresidente di Huawei, ha detto agli analisti: “La business unit delle smart car riceve uno degli investimenti più grandi da Huawei. Quest’anno investiremo più di 1 miliardo di dollari nello sviluppo di componenti per auto. La Cina aggiunge 30 milioni di auto all’anno e il numero è in crescita. Anche se non tocchiamo il mercato al di fuori della Cina, se possiamo guadagnare in media 10.000 yuan da ogni auto venduta in Cina, questo è già un grande affare per Huawei“.

Come notato da Yahoo Finance, il colosso asiatico ha attraversato un 2020 piuttosto difficile a causa del blocco negli Stati Uniti, mettendo a rischio il suo fiorente business degli smartphone.

Perciò, Ren Zhengfei – fondatore e presidente di Huawei – ha preso la decisione di iniziare a far crescere la sua azienda in altri settori quali auto elettriche, assistenza sanitaria e agricoltura smart. Xu è molto fiducioso nelle tecnologie autonome che Huawei ha già sviluppato, affermando addirittura di essere migliori di quelle di Tesla.

“Non so se si stessero vantando, ma il mio team ha detto che possono far guidare le auto da sole senza intervento umano per 1000 km. È molto meglio di Tesla“, ha dichiarato Xu.

