Nuova Jeep Compass: aperte le prevendite delle altre versioni T270

Dopo il grande successo ottenuto con la serie speciale 80 Anos della nuova Jeep Compass, le cui 1000 unità sono andate sold-out in sole 48 ore, la casa automobilistica americana ha deciso di dare la possibilità agli acquirenti brasiliani di acquistare prima del lancio le altre versioni del SUV compatto con motore T270 da 180 CV e 270 nm di coppia massima con cambio automatico a 6 rapporti: Sport, Longitude e Limited.

In questo caso, però, non ci saranno limiti alle unità disponibili all’acquisto. Dall’apertura degli ordini della serie speciale 80 Anos avvenuta una settimana fa (5 aprile alle 16:00), sono stati venduti già oltre 2000 esemplari.

Nuova Jeep Compass: disponibili in preordine le altre varianti del SUV compatto

Everton Kurdejak, direttore commerciale di Jeep Brasile, ha detto: “Non ci aspettavamo di vendere 1000 vetture così velocemente o nel modo più ottimistico delle nostre previsioni perché la nuova generazione della Compass non è stata ancora lanciata e, quindi, non abbiamo svelato tutti i dettagli. Tuttavia, poiché c’è una tale richiesta, abbiamo deciso di consentire anche l’acquisto anticipato delle altre versioni“.

Per poter acquistare la nuova Jeep Compass T270 in versione Sport, Longitude e Limited, i consumatori devono confermare la loro intenzione di acquisto direttamente online tramite il sito Web dedicato. È previsto il pagamento di un acconto di 3000 R$ (440 euro) sia online che recandosi di persona presso una delle oltre 200 concessionarie Jeep presenti in Brasile.

Chi effettuerà l’acquisto prima dell’arrivo ufficiale del SUV, riceverà i vantaggi di un periodo di fatturazione compreso tra 30 e 60 giorni dal lancio. Tutte le novità proposte della nuova generazione del veicolo saranno diffuse durante la presentazione ufficiale. In questo modo, il cliente potrà decidere se procedere con l’acquisto oppure richiedere un rimborso completo.

La versione Flex della nuova generazione della Compass saranno dotate di nuove caratteristiche come maggiori prestazioni grazie al motore T270 abbinato a un cambio automatico a 6 velocità. Inoltre, troveremo un nuovo design con modifiche all’esterno e all’interno, un nuovo volante, dei nuovi cerchi e diverse dotazione di serie come i nuovi fari Full LED, i display da 8.4 e 10. pollici per il sistema di infotainment (a seconda della versione scelta), caricatore wireless per smartphone compatibili, almeno sei airbag e supporto Apple CarPlay e Android Auto.

La nuova Jeep Compass Sport proporrà sistema di infotainment da 8.4 pollici, nuovi cerchi da 17”, climatizzatore bizona, freno di stazionamento elettronico, sospensioni a quattro ruote indipendenti e sistema Keyless Enter ‘n Go.

Un gradino sopra troveremo l’allestimento Longitude il quale porta con sé display da 10.1 pollici con Adventure Intelligence, nuovi cerchi da 18”, sedili in pelle, cruscotto con schermo TFT a colori da 7 pollici, paddle al volante per cambiare marcia e specchietto retrovisore interno elettrocromico.

Infine, la versione Limted offre nuovi cerchi da 19”, sette airbag, sistema di assistenza al parcheggio, sedili in pelle, avviamento da remoto, sistema di monitoraggio dell’angolo cieco, specchietti retrovisori esterni con chiusura elettrica, sedile del conducente con regolazione elettrica, tetto verniciato di nero e sistema di infotainment Adventure Intelligence con schermo da 10.1 pollici.

Arrivando ai prezzi, la versione Sport della nuova Jeep Compass costa 139.990 R$ (20.537 euro), quella Longitude 154.990 R$ (22.738 euro) mentre la Limited 176.990 R$ (25.965 euro).

