Nuova Jeep Compass 80 Anos: i 1000 esemplari disponibili terminati in 48 ore

Oltre ai suoi 80 anni, Jeep ha un altro motivo per festeggiare. In sole 48 ore, infatti, è riuscita a vendere in Brasile tutti e 1000 gli esemplari disponibili per il preordine della nuova Jeep Compass 80 Anos con il moderno motore T270 turbo flex.

La versione speciale segna il debutto della nuova generazione del veicolo, ovvero il SUV più tecnologico prodotto in Brasile. Le vendite sono iniziate lunedì 4 aprile alle 16:00 in esclusiva per gli attuali clienti Jeep nelle prime 48 ore. Il marchio di Stellantis ha deciso poi di dare la possibilità di acquistare fino al debutto ufficiale senza quantità limitate.

Nuova Jeep Compass 80 Anos: i 1000 esemplari disponibili sono esauriti rapidamente in Brasile

Everton Kurdejak, direttore delle operazioni commerciali di Jeep Brasile, ha detto: “Compass è un fenomeno di vendita e ha continuato con la complicata situazione di mercato che abbiamo affrontato di recente. La sua quota nella categoria dei SUV di medie dimensioni è cresciuta ogni anno da quando è stato lanciato nel 2016. Anche con l’arrivo di nuovi concorrenti, attualmente, il modello ha raggiunto quasi il 70% della quota di mercato nel 2021. Nonostante ciò abbiamo deciso di cambiare per continuare a vincere la partita. E questo risultato delle 1.000 unità di prevendita esaurite così rapidamente dimostra solo il successo di questo modello“.

Ogni cliente ha confermato la propria intenzione di acquistare la Compass di nuova generazione con le caratteristiche esclusive della serie speciale 80 Anos tramite il sito Web dedicato o presso una delle oltre 200 concessionarie Jeep presenti nel grande paese sudamericano.

“Mostriamo solo alcune delle nuove funzionalità della nuova Compass. Abbiamo ancora molte sorprese per il lancio e, anche così, i clienti hanno scommesso e hanno effettuato l’acquisto durante la prevendita. Quindi, abbiamo deciso di estendere e proporre l’acquisto di questa serie speciale fino al lancio con vantaggi speciali e rilasciare anche nuove versioni da lunedì (12/04)“, ha continuato Kurdejak.

Tutti coloro che d’ora in poi acquistano la nuova Jeep Compass 80 Anos o le altre versioni turbo flex dovranno versare un acconto di 3000 R$ (450 euro) sul sito o presso una delle concessionarie Jeep. Per chi deciderà di comperare il SUV durante la fase della prevendita riceverà alcuni vantaggi.

Maggiori informazioni sul nuovo modello saranno diffusi presto

Tutti le novità della nuova generazione del modello saranno svelate in occasione del lancio ufficiale della nuova Compass. In questo modo, il cliente potrà decidere se procedere con l’acquisto oppure richiedere il rimborso.

La nuova generazione della Jeep Compass porterà con sé maggiori prestazioni grazie al nuovo motore turbo capace di sviluppare una potenza di 185 CV e 270 nm di coppia massima, oltre ad un nuovo design con modifiche all’esterno e all’interno, un nuovo volante, nuovi fari Full LED e più tecnologia con il nuovo sistema di infotainment con schermo da 10.1 pollici, il nuovo caricatore wireless e la piattaforma Adventure Intelligence.

“Solo con alcuni cenni sulla nuova generazione del SUV più desiderato della categoria abbiamo già superato le nostre aspettative nella prevendita. Immaginate quando verrà lanciato ufficialmente? Tutti questi numeri dimostrano che siamo sulla strada giusta“, ha concluso il direttore delle operazioni commerciali di Jeep Brasile.

