Jeep Compass 2022 svelata ufficialmente in Brasile

La Jeep Compass 2022 arriverà il mese prossimo in Brasile con la serie 80 Anos e con un nuovo motore denominato T270 in riferimento alla coppia massima di 270 nm. Secondo quanto già rivelato da Stellantis, il nuovo propulsore GSE Firefly turbo da 180 CV potrà essere alimentato sia tramite benzina che etanolo, come di solito accade nel mercato brasiliano.

La casa automobilistica statunitense ha dichiarato che la nuova Compass arriverà a maggio in Brasile ma le prevendite sono già iniziate con la serie 80 Anos e proseguiranno fino alla fine di quest’anno.

Jeep Compass 2022: presentata la nuova vettura con la serie speciale 80 Anos

Con un prezzo di partenza di 162.990 R$ (24.368 euro), i già clienti Jeep avranno inizialmente la priorità sugli altri mentre il resto potrà accedere alla fase di prevendita il 7 aprile. Il nuovo SUV dovrebbe arrivare con una trasmissione automatica a 9 rapporti e la trazione anteriore e con diverse novità a bordo quali fari Full LED, griglia aggiornata, paraurti rivisto, fendinebbia a LED, nuovo display touch da 10 pollici, sistema Adventure Intelligence, supporto Amazon Alexa e tanto altro ancora.

Inoltre, la nuova Jeep Compass 80 Anos proporrà specchietti esterni in colore grafite, griglia personalizzata, cerchi in lega da 18” con finitura scura, tetto longitudinale in grafite e così via. Il marchio di Stellantis ha confermato che la Jeep Compass 2022 riceverà anche una versione diesel che sarà lanciata a metà anno e molto probabilmente avrà sotto il cofano un propulsore da 203 CV e oltre 392 nm, secondo le ultime indiscrezioni.

Il nuovo sistema di infotainment Adventure Intelligence sviluppato da Stellantis nasce da una partnership siglata con TIM. Quest’ultima mette a disposizione un pacchetto dati con Wi-Fi il quale permette di collegare fino a otto dispositivi contemporaneamente e prevede piani da 10, 20 o 40 GB. Per il momento non è ancora disponibile la compatibilità con la rete 5G.

Questa nuova piattaforma consente l’accesso ai dati del veicolo e alle sue funzionalità direttamente da remoto, incluso l’utilizzo di Amazon Alexa. Grazie alla connettività di TIM, la nuova Jeep Compass farà sicuramente un salto di qualità nell’intrattenimento. Non mancano navigatore GPS TomTom nativo, aggiornamenti via OTA, smartphone e smartwatch integration, chiamate di emergenza personali o automatiche, sistema di assistenza meccanica e furto e altro ancora.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI