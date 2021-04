Una Lancia Delta HF Integrale Evo da oltre 700 CV mostra tutto il suo potenziale sull’asfalto

Sono passati pochi giorni da quando abbiamo visto in azione l’ultima Lancia Delta HF Integrale modificata. Si tratta dell’esemplare di Felix Pailer. Questa vettura nasconde sotto il cofano un motore turbo da 2093cc capace di sviluppare una potenza di 659 CV a 8000 g/min e 828 nm di coppia massima.

Il tutto è racchiuso all’interno di un corpo ampiamente modificato dal peso di soli 1150 kg. Se ciò non bastasse, Pailer afferma che la sua Delta HF Integrale impiega soli 2,7 secondi per scattare da 0 a 100 km/h.

Lancia Delta HF Integrale Evo: ecco in azione la vettura di Milan Bubnic

In questo articolo, però, vi parliamo di un esemplare ancora più estremo. Si tratta della Lancia Delta HF Integrale Evo appartenente a Milan Bubnic che abbiamo visto in azione già in passato.

In fondo trovate un filmato condiviso su YouTube dal canale HillClimb Monsters che ci permette di scoprire le prestazioni della vettura. Nonostante la breve stagione dello scorso anno, la squadra slovena con il bolide italiano ha dato un po’ di spettacolo durante le cronoscalate.

La Lancia Delta HF Integrale Evo in questione è equipaggiata con un motore turbo da 2 litri capace di generare oltre 700 CV di potenza. L’auto ha combattuto per il posto di Touring Car più veloce dell’evento, finendo in terza posizione in alcune condizioni avverse.

Oltre alla parte meccanica, il bolide italiano ha subito delle pesanti modifiche a livello estetico. Esempi sono il grosso alettone posteriore montato appena sotto il lunotto e il mostruoso diffusore. Sulla parte laterale possiamo vedere delle ampie minigonne laterali che ospitano i terminali di scarico e dei passaruota allargati.

Anche l’abitacolo è stato pesantemente rivisto, così come la parte frontale dove troviamo un paraurti modificato con splitter e varie prese d’aria. Per scoprire le prestazioni di questa Lancia Delta HF Integrale Evo da oltre 700 CV, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

