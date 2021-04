Ecco una fiammante Lancia Delta HF Integrale da oltre 650 CV | Video

Abbiamo avuto l’occasione di parlare più volte della mitica Lancia Delta HF Integrale in quanto si tratta di una delle auto da rally più iconiche di sempre. Oltre ad aver corso nel campionato di rally, la vettura è molto conosciuta anche nelle cronoscalate. Diversi team infatti utilizzano la Delta HF Integrale per correre nelle gare in salita, dopo averle preprate a dovere.

Un esempio è la vettura di Felix Pailer protagonista di uno degli ultimi video pubblicati su YouTube dal canale HillClimbFans. Si tratta di un esemplare davvero particolare la cui performance è stata immortalata durante una cronoscalata tenutasi un paio di anni fa a Pöllauberg (Austria).

Lancia Delta HF Integrale: il pilota Felix Pailer ci mostra le prestazioni del suo scattante esemplare

Da molti, questa Lancia Delta HF Integrale è definita una leggenda e possiamo capirne il motivo per via delle sue prestazioni folli. Secondo le informazioni riportate nella descrizione della clip, la vettura nasconde sotto il cofano un motore turbo da 2093cc, capace di sviluppare una potenza di ben 659 CV a 8000 g/min e 828 nm di coppia massima. Il tutto è racchiuso all’interno di un corpo ampiamente modificato dal peso di soli 1150 kg, quindi il rapporto peso/potenza è davvero elevato.

Se ciò non bastasse, la Delta HF Integrale sarebbe capace di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,7 secondi, un dato molto importante nelle gare in salita. A livello estetico, la Lancia Delta HF Integrale di Felix Pailer dispone di una carrozzeria dipinta in arancione con i loghi dei vari sponsor sparsi un po’ ovunque.

Ovviamente, l’auto è stata completamente modificata. Ad esempio, sulla parte posteriore troviamo un grosso alettone mentre ai lati spiccano degli ampi passaruota e delle grosse minigonne. Per scoprire maggiori informazioni su questa performante Delta HF Integrale da oltre 650 CV, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

