Lancia Delta HF Integrale Evo: un esemplare da oltre 700 CV sfodera tutta la sua potenza | Video

In questo articolo vi mostriamo un particolare esemplare della Lancia Delta HF Integrale Evo capace di sviluppare una potenza superiore ai 700 CV. Il proprietario, Milan Bubnic, ha impiegato due mesi per disassemblarla e ricostruirla e per effettuare alcune modifiche, tra cui l’implementazione del motore Monster da 2 litri.

Il pilota partecipa al campionato FIA Hill Climb Masters assieme a suo team AMD Slovenia Avto e negli ultimi anni è riuscito a conquistare ben sette vittorie. Purtroppo, Bubnic non ha rivelato nel dettaglio tutte le modifiche apportate a questa Delta HF Integrale Evo ma, visti i CV erogati dal propulsore, sicuramente di originale c’è ormai ben poco.

Lancia Delta HF Integrale Evo: l’esemplare di Milan Bubnic riesce a sviluppare oltre 700 CV

L’auto, inoltre, è stata protagonista recentemente in un brutto incidente che ha costretto il pilota sloveno a fare alcuni cambiamenti alla costruzione per aumentare la sicurezza e l’aerodinamica. Ad esempio, il diffusore posteriore e le paratie delle ruote posteriori erano assenti nel modello precedente.

Un paio di giorni fa è stato pubblicato su YouTube un interessante video dal canale HillClimb Monsters che vede protagonista proprio questa Lancia Delta HF Integrale Evo da 700 CV.

Nel filmato è possibile vedere la vettura sfrecciare fra le curve di una montagna sconosciuta ed emettendo scoppi e fiamme dai terminali di scarico posizionati lateralmente.

Non ci resta che lasciarvi con la clip per godervi appieno le prestazioni. Vi consigliamo di ascoltare il filmato usando un paio di cuffie in modo da sentire nel dettaglio ogni suono riprodotto da questa speciale Lancia Delta.