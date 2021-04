Coppa Milano-Sanremo 2021: programma completo dell’evento

Si avvicina la Coppa Milano-Sanremo 2021, rievocazione storica giunta quest’anno alla dodicesima edizione. Si annuncia, come al solito, un evento di alta qualità, ma nel pieno rispetto delle misure di contenimento del Covid-19. I collezionisti stanno già preparando al meglio le loro auto storiche, per affrontare la bella manifestazione, in programma dal 6 all’8 maggio. Ormai solo un mese ci separa dall’appuntamento con la gara, glamour e invidiabile sul piano culturale.

In virtù dei cambiamenti indotti nei calendari dalla difficile situazione epidemiologica, per la prima volta la “Signora” della regolarità aprirà il Campionato Italiano Grandi Eventi 2021 di ACI Sport. Diverse le novità in programma, per aggiornare un quadro che vuole mantenersi al top, in ossequio alla luminosa tradizione.

Un rendez-voous imperdibile per i collezionisti

Il via alle danze della Coppa Milano-Sanremo 2021 è previsto nella giornata di giovedì 6 maggio, quando gli equipaggi si ritroveranno in uno scenario dove si sono scritte pagine gloriose della storia dell’automobilismo: l’Autodromo di Monza. Nel paddock del tempio italiano della velocità si svolgeranno le verifiche tecniche e sportive. Poi il nastro d’asfalto destinato al Gran Premio di Formula 1 offrirà le sue alchimie ai partecipanti, per dei giri liberi in pista.

Nel pomeriggio si inizieranno a gustare le atmosfere in stile “Dolce Vita”, con l’esclusiva parata inaugurale delle auto storiche nel cuore della città di Milano. Qui, il giorno dopo, è prevista, a cominciare dalle 8:00, la partenza ufficiale della gara. A fare da sfondo ai primi chilometri su strada di venerdì 7 maggio ci penserà il suggestivo scenario delle Langhe, teatro della tappa d’apertura. L’arrivo, in serata, è previsto a Rapallo, dopo l’esclusivo défilé delle vetture classiche nella suggestiva cornice della Marina di Portofino.

Il giorno dopo, sabato 8 maggio, andranno in scena le ultime prove speciali, nell’ambito della seconda tappa. La partenza degli equipaggi avverrà da Rapallo. Poi le auto storiche si muoveranno in direzione del prestigioso Yacht Club Marina di Loano, passando prima nel cuore di Genova, in Piazza Ferraris. Le prove cronometrate si concluderanno nel Circuito di Ospitaletti. Infine la tradizionale sfilata in Corso Matteotti a Sanremo, dove calerà il sipario sull’evento, il cui atto conclusivo sarà la cena di gala con le premiazioni al Casinò di Sanremo. Noblesse oblige!

Programma della Coppa Milano-Sanremo 2021

Giovedì 6 Maggio

09.30 – 14.00

-Ritrovo presso l’Autodromo Nazionale di Monza. Welcome coffee.

-Verifiche tecniche e sportive.

10.00 – 12.30

-Attività in pista: giri liberi per i partecipanti a Coppa Milano Sanremo.

12.30-14.00

-Pranzo a Buffet presso l’Autodromo Nazionale di Monza.

14.30-15.30

-Partenza degli equipaggi e passaggio nel centro storico di Monza.

16.00 – 17.30

-Parata inaugurale attraverso il centro di Milano con partenza dalla sede dell’ACI Milano e presentazione al pubblico delle vetture davanti al Castello Sforzesco.

17.30-18.30

-Check in presso Hotel a Milano.

19.00

-Briefing tecnico (Direzione di Gara)

20.30

-Welcome Gala Dinner presso Hotel a Milano

Venerdì 7 Maggio

08.00 – 09.30

-Partenza ufficiale presso Hotel a Milano.

Dalle 13.00

-Arrivo a Priocca (Alba), visita del Museo Wine Experience Mondodelvino e light lunch nella stessa location.

Dalle 18.30

-Arrivo a Rapallo.

-Check-­in presso l’hotel Excelsior Palace Hotel (via S. Michele, 8, 16035 Rapallo GE) e Grand Hotel Miramare (via Milite Ignoto, 30, 16038 Santa Margherita Ligure GE).

Dalle 20.30 alle 22.00

-Cena a buffet presso l’hotel Excelsior Palace Hotel.

Sabato 8 Maggio

08.00

-Partenza (prima vettura) per Sanremo da Rapallo.

Dalle 13.30

-Pranzo a buffet presso il porto turistico di Loano.

Dalle 17.30

-Arrivo a Sanremo: presentazione delle vetture al pubblico.

21.30 – 23.30

-Cena di gala con premiazioni presso l’Hotel Royale (Corso Imperatrice, 80, 18038 Sanremo IM)

*Il programma e gli orari possono subire variazioni che saranno prontamente comunicate ai partecipanti.

