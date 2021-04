Il SUV Jeep a sette posti potrebbe avere un motore esclusivo da 200 CV

Il tanto atteso SUV Jeep a 7 posti con 3 file di sedili sarà lanciato nel 2021 e, per questo, i suoi test continuano a pieno ritmo. Il modello è stato visto in strada a Rio de Janeiro e Paraná come dimostrano alcune foto spia trapelate sul web nelle scorse ore.

Nelle foto è possibile notare maggiori dettagli di questo SUV Jeep con nuovi indizi su cosa ci aspetta. Inoltre, le informazioni ottenute dicono che Jeep utilizzerà una pompa dell’acqua ausiliaria per ottenere il tanto atteso guadagno di potenza del motore diesel 2.0 del marchio, che sarà aggiornato e che dovrebbe così raggiungere e superare i 200 cavalli.

Visto nell’ottobre 2020, in India, il cosiddetto progetto 598 assomigliava inizialmente ad una Compass allungata, con il posteriore identico al SUV medio di Jeep. Tutto è cambiato, però, nei test invernali in Svezia, quando i prototipi hanno iniziato a mostrare alcune differenze evidenti con la Compass.

Le nuove immagini suggeriscono differenze notevoli per quanto riguarda i gruppi ottici. Negli scatti effettuati per le vie di Curitiba dunque si inizia a intravedere quello che sarà l’aspetto del modello quando finalmente sbarcherà in concessionaria. Ricordiamo che questo modello si potrebbe chiamare Jeep Commander.

Un recente teaser pubblicato dal marchio americano di Stellantis infatti ha mostrato le lettere ER che dovrebbero far parte del nome del modello suggerendo che Jeep possa decidere di rispolverare questo nome già usato in passato per altri modelli della sua gamma.

