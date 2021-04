Jeep Commander 2022: primo teaser del nuovo SUV a sette posti per il Brasile

Jeep ha terminato l’evento di presentazione della serie 80 Anos in Brasile con un teaser molto interessante che anticipa l’arrivo di un nuovo SUV a sette posti. Secondo il video, la casa automobilistica americana dovrebbe presentare il misterioso modello nella seconda metà di quest’anno e sarà un prodotto che gli consentirà di raggiungere più clienti e stabilire una posizione intermedia tra Compass e Grand Cherokee.

Senza Cherokee, Jeep avrà bisogno di un’auto per occupare questo spazio vuoto e per questo il nuovo prodotto sarà costruito in Brasile per non avere problemi sulla produzione. Nel teaser possiamo vedere diverse parti del misterioso SUV come la griglia a sette barre, i fari affusolati Full LED, alcuni dettagli della carrozzeria e le lettere ER che completano il nome del prodotto.

Nuovo Jeep Commander: il marchio americano anticipa l’arrivo di un SUV a tre file in Brasile

Queste ultime due suggeriscono che il SUV a sette posti in questione potrebbe chiamarsi Jeep Commander poiché il nome Wagoneer è stato già utilizzato. Inoltre, il riferimento allo Sport Utility Vehicle del 2005 è più che ovvio visto che si tratta di una Jeep a tre file. Tale veicolo ormai non è disponibile sul mercato da diversi anni ma recentemente è stato rilanciato in Cina sotto forma di Jeep Grand Commander.

In questo caso, il veicolo si basa sulla piattaforma Cherokee che non è la stessa del presunto Commander, il quale sarà realizzato nello stabilimento di Goiana (Pernambuco). Infatti, il nuovo SUV a sette posti condividerà il pianale con Renegade, Compass e Toro e avrà a bordo una serie di tecnologie per fare la differenza in questo segmento.

A livello meccanico, il presunto nuovo Jeep Commander dovrebbe essere equipaggiato dal motore Firefly turbo con potenza fino a 185 CV e 269 nm di coppia e dal diesel Multijet II da 2 litri con potenza di 203 CV e 398 nm. Attesi anche un cambio automatico a 9 rapporti, quattro ruote motrici, delle sospensioni multilink sul retro e la piattaforma Adventure Intelligence con 4G di TIM e Wi-Fi nativo.

